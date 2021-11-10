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محمود مسلم

انطلاق فعاليات مهرجان التمور الأول بالواحات غدا

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الوطن
03:57 م | الأربعاء 10 نوفمبر 2021
غداً.. انطلاق فعاليات مهرجان التمور الأول بالواحات

غداً.. انطلاق فعاليات مهرجان التمور الأول بالواحات

تستعد محافظة الجيزة لتنظيم مهرجان الواحات البحرية الأول للتمور، خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر، والتي تعد أكبر منتج للتمور على مستوى العالم.

80 عارضا يشاركون في المهرجان

وأشار محافظ الجيزة إلى أن مهرجان التمور بالواحات البحرية تقام فعالياته بمشاركه أكثر من 80 عارضا، من مصر وعدد من الدول العربية المنتجة للتمور.

ولفت إلى أن المهرجان يأتي في إطار التعاون المثمر مع الغرفة التجارية بالجيزة، لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور بالواحات البحرية لما له من أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن مدينة الواحات البحرية تعد من أكبر المدن إنتاجا للتمور، إضافة إلى ما تتمتع به مدينة الواحات من مظاهر سياحية.

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