مصر تتصدر العالم في إنتاج التمور بـ1.6 مليون طن سنويا

رحلة طويلة سعت إليها مصر لتكون من أهم الدول في إنتاج التمور وزراعة النخيل، حتى أصبحت الأولى عالميا في هذا النوع من الإنتاج، واشتهرت عدد من المحافظات في مصر بإنتاج التمور عالية الجودة وتصديرها إلى الخارج أيضا.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كيف تصدّرت مصر إنتاج التمور عالميا؟»، حيث اتخذت الدولة المصرية عدة إجراءات وخطوات ليكون التمر المصري منافسا في الخارج.

21% من الإنتاج العالمي

وتدل الأرقام على تطور مصر في التمور والنخيل، إذ تنتج 1.6 مليون طن سنويا من التمور تحت بها المركز الأول عالميا بنسبة تبلغ 21% من الإنتاج العالمي، حسب ما جاء في أطلس نخيل البلح والتمور في مصر الذي أصدرته منظمة فاو.

التصدير من 15 مليون نخلة

ويتم التصدير من خلال 15 مليون نخلة معظمها في محافظات «الوادي الجديد، أسوان، الجيزة، الشرقية، البحيرة، دمياط، مطروح، وشمال سيناء»، ويتم التصدير إلى 63 دولة تتقدمها إندونيسيا والمغرب وماليزيا وبنجلادش وتايلاند.

23 صنفا من التمور

وتنتج مصر 23 صنفا من التمور، منها ما تؤكل ثمارها وهي طرية كالأمهات والزغلول والحياني والسلماني وبنت عيشة، ومنها الأصناف النصف جافة التي لا تؤكل إلا بعد تجفيفها أو تصنيعها وأشهرها السيوي والعجلاني.