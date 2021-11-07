10 شروط لمسابقة ابتكار شخصية كاريكاتيرية تعبر عن محطات الطاقة النووية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن مسابقة بعنوان «مسابقة الأطفال لابتكار شخصية كاريكاتيرية واختيار اسما لها»، تعبر عن محطات الطاقة النووية المعلن عنها من قبل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، رئيس قطاع التعليم العام بالمشاركة والتنفيذ.

وطالبت وزارة التعليم، خلال خطاب مرسل للمديريات التعليمية، بتبليغ الموجه العام للتربية الفنية بالمديريات بنشر تفاصيل المسابقة بشكل مهم وعاجل؛ لمشاركة الطلاب المبدعين في هذه المسابقة الواردة إلى الوزارة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

شروط مسابقة الأطفال لابتكار شخصية كاريكاتيرية

وأوضحت وزارة التعليم، شروط مسابقة الأطفال لابتكار شخصية كاريكاتيرية، واختيار اسما لها، وهي كالتالي:

1- أن يكون الطفل مصري الجنسبة.

٢- لا يقل عمر الطفل المتقدم للمسابقة عن 8 سنوات ولا يزيد عن 15.

3- أن تعبر الشخصية الكاريكاتيرية عن مشروع محطة الطاقة النووية.

4- عدم تقديم فكرة الشخصية في أي مسابقة أخرى أو أي عمل فني أو إعلامي آخر.

5- ألا يكون المتسابق تقدم بالشخصية نفسها لمسابقة أخرى.

6- ترسم الشخصية المبتكرة باليد أو باستخدام برامج الحاسب الآلي.

7- الحد الأقصى للأعمال، 2 لكل متسابق.

8- للهيئة الحق في التأكد أن الشخصية الكاريكاتيرية مرسومة بواسطة المتقدم في المسابقة.

9- تقديم الإقرار المطلوب.

10- يعد المتقدم للمسابقة متنازلا عن كافة الحقوق المالية للمصنف الفني لصالح الهيئة التي لها حق استعماله واستغلاله وفقا لرؤيتها.

طريقة التقديم لمسابقة ابتكار شخصية كاريكاتيرية

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه للاشتراك في المسابقة يتم ملء استمارة الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة nppa.gov.eg، مع إرفاق صورة شخصية حديثة للمتسابق، وتقديم الرسومات بحجم A4، وتكون واضحة من خلال البريد الإلكتروني للهيئة contact_us@nppa.gov.eg أو يتم رفعها من خلال استمارة التسجيل على موقع الهيئة.