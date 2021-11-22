مفيد فوزي عن سهير البابلي: فقدنا أيقونة الضحك والشعب اتوجع بموتها

نعى الإعلامي الكبير مفيد فوزي، الفنانة سهير البابلي التي رحلت عن عالمنا مساء الأحد 21 نوفمبر، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض، قائلا: «فقدنا سهير البابلي أيقونة الضحك والبهجة، سوسكا كما كان يناديها عبدالحليم حافظ».

سهير البابلي بنت المسرح ومؤدية الكلاسيكيات

واسترجع «فوزي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة قناة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الأحد، ذكرياته مع الفنانة الراحلة سهير البابلي، قائلا: «تحاورنا تلفزيونيًا وصحفيًا، ومن الأمانة أقول أمام المشاهدين انطباعاتي ككاتب اقترب منها، فقد كانت بنت المسرح القومي ومؤدية الكلاسيكيات، ولما راحت المسرح الخاص كانت من أهم نجومه».

فلسفتها غريبة

وتابع الإعلامي حديثه عن الفنانة الراحلة: «كنت بقولها اللي بيضحك مش بيموت، تقولي أحنا في الدنيا دي بنموت بالضحك، لكن بعد كده يطلع مفيش حاجة وبنموت، دي فلسفة غريبة في شخصيتها».

مفيد فوزي: البابلي بتلقط الإيفيه كأنه على حبل الغسيل

وواصل: «أهم الدروس اللي سابتها سهير البابلي إن الفن عناء، وإن الموهبة أساس تفرش لك الأرض نجاح، وإن العمل المجنون في الشغل هو اللي يخلي الإنسان لامع أو فاشل، سهير البابلي من مدرسة الخروج على النص، وكأنه بالنسبة لها الهروب في الهواء الطلق تلتقط الإيفيه زي ما يكون على حبل الغسيل وتشيله منها».

من واهبات السعادة

واستكمل: «من جماليات سهير البابلي الرصيد، ريا وسكينة وبكيزة زغلول، وهي من واهبات السعادة، غريبة النهاردة ذكرى وفاة ليلى مراد وسهير البابلي يوما ما تزوجت منير مراد شقيق ليلى مراد».

الشعب المصري اتوجع بموتها

وأفاد: «الشئ الوحيد اللي بتكون سهير البابلي خاصة جدا بيها، أنها مش تعيش دموع الحزن، طول عمرها مش عاوزة تعيش دموع الحزن، كانت الآة الحزينة الحقيقية في حياة الشعب المصري، اتوجع لأننا فقدناها».

كانت كالحجر في مسرحية مدرسة المشاغبين

وروى كواليس مسرحية مدرسة المشاغبين، قائلا: «الجماعة اللي كانوا بيشتغلوا المشاغبين حاولوا يضحكوها لكنها مضحكتش وكأنها الحجر لأنها كانت ممثلة ملتزمة في المسرح المصري».