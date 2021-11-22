عمر زهران: سهير البابلي كانت شغوفة بفلسفة تقوى الله

قال المخرج عمر زهران، إنه كانت تربطه علاقة صداقة متينة تمتد لقرابة عقدين من الزمان مع الفنانة الراحلة سهير البابلي، وذلك خلال مداخلة هاتفية، خلال ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON».

الإنسانة قبل الفنانة

وأضاف: «بعيداً عن العمل الفني، كنا صديقين، فقد جمعتنا مواقف عديدة، وكنت سعيد الحظ أني تعرفت على سهير البابلي الإنسانة قبل الفنانة، وكانت صداقة ممتعة، وأنها كانت صادقة الضحكة والبسمة وكل مواقفها في الحياة العادية حتى مع كل من عملوا معها كانت عبارة عن موقف كوميدي ينفجر ضحكاً في النهاية».

ذكاء الأحاسيس عند سهير البابلي

وذكر «زهران»، أن أهم درس تعلمه من الفنانة الراحلة، أنها كانت شغوفة بفلسفة تقوى الله، وكانت تنصحه دائماً بذلك، حتى أن بعض المواقف السلبية كانت تفسرها بأنها بسبب البعد عن الله، لافتًا إلى أن الراحلة كانت تتمتع بـ «بذكاء الأحاسيس».

وأوضح المخرج، أن الله عز وجل أنعم على الفنانة الراحلة بهذه الميزة، إذ كان لديها حس ذكي تكتشف من خلاله الاشخاص بسهولة، وكنا نندهش كيف استطاعت قراءة هؤلاء الأشخاص.

تقييم عمر زهران لسهير البابلي

وحول تقييمه لها كفنانة، قال المخرج إنها كانت تتمتع بقدرة عجيبة للغاية وهي أن تحول أكثر المواقف تراجيديا لكوميديا: «حضرت بعض المواقف التي جمعتها ببعض مؤلفي أعمالها، وكانت تناقشهم في كيفية إضفاء لمسة على مشهد تراجيدي حتى يتحول لمشهد كوميدي، وبلا شك اعتلت خشبة المسرح في حالة استثنائية في الوطن العربي، وكانت لها خصوصيتها وخلقت حالة لاتشبه أحداً على الإطلاق».