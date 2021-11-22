إزاى تتظلم من الغرامة المفروضة على العقارات المبنية؟

سداد الضرائب العقارية والغرامات بكافة أنواعها أمر لابد منه حتى لا يتعرض المواطن للمسائلة القانونية، وعليه يبحث البعض عن كيفية التظلم من الغرامة المفروضة على العقارات المبنية والأوراق المطلوبة للبت في الأمر ودفع الغرامة من عدمها، وعليه تستعرض «الوطن»، خطوات التظلم في التقرير التالي، وفقا لبوابة مصر للخدمات الحكومية، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم.

مستندات التظلم من الغرامة المفروضة على العقارات المبنية

1- إثبات ملكية العقار.

2- الرقم القومي.

شروط الحصول على التظلم من الغرامة المفروضة على العقارات المبنية

1- امتلاك عقار ومستندات إثبات الملكية كاملة.

2- غرامة عدم الإبلاغ لا يجوز التظلم عليها.

إجراءات التظلم من الغرامة المفروضة على العقارات المبنية

1: التوجه إلى مديرية الضرائب العقارية بالحي.

2: طلب نموذج للتظلم.

3: ملء النموذج.

4: تسليم النموذج مع مستند إثبات الملكية.

5: استلام نتيجة الطلب حسب سرعة إنشاء اللجان.

ما هى حالات التهرب من أداء الضريبة؟

ووفقا لمصلحة الضرائب العقارية المصرية، فإن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة فى التالي:

- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها.

- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجة حق.

- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.

- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق.

- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه.

ما هى عقوبة التهرب من أداء الضريبة؟

يعاقب المتهرب من الضريبة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم سدادها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.