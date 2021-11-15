خطوات استيفاء أوراق حجز الإعلان الـ 15 أثناء التظلم وقبل إعلان النتيجة

ينتظر عدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز شقق الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي، بإعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نتيجة فرز شقق الإعلان الخامس عشر، خلال هذه الأيام، لذا يشهد محرك البحث «جوجل»، عمليات بحث عدة، حول نتيجة الحجز، ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويتاح تقديم التظلمات لأي إعلان، عقب الانتهاء من عمليتي الفرز والاستعلام، وإعلان أسماء الفائزين والمنطبق عليهم الشروط.

حيث يتيح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عقب إعلان نتيجة فرز الإعلانات السكنية، فترة تقديم طلبات التظلم، وحدد الصندوق عدد من الخطوات لتقديم طلب تظلم، لاستيفاء الأوراق المطلوبة، كفرصة ثانية للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات استيفاء أوراق حجز الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي أثناء التظلم، قبل إعلان النتيجة، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات استيفاء أوراق حجز الإعلان الـ15 أثناء التظلم

- يتم إدخال الرقم القومي للمتقدم، ومعرفة نتيجة الفرز، ومن ثم تقديم التظلم من خلال زيارة الرابط الإلكتروني، عن طريق الضغط هنا.

- يقوم المتقدم باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للتقديم، والضغط على كلمة إرسال، وبعد ذلك سيقوم الصندوق بدراسة التظلم ومراجعة المستندات والبيانات المطلوبة.

- يسمح للمتقدمين بتقديم طلب التظلم، في حال استيفاء أو استكمال المستندات أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم التوقيع عليهما عند التقديم، بينما لم يتم قبول تظلمات المتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط، بسبب تجاوز السن وتجاوز أي من الحدين الأقصى أو الأدنى للدخل وقت التقديم، وفقًا لشروط الإعلان المُعلن عنها مسبقًا.

- في حالة عدم رغبة العميل المتقدم للحجز في تقديم طلب التظلم، يمكنه في هذه الحالة، سحب مقدم الحجز الخاص بالإعلان من أي مكتب بريد مميكن، الذي سدده عند التقدم لحجز وحدة سكنية، ضمن الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي.