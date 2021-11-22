أيمن أبو العلا يودع زوجته أسماء مصطفى بصورة مع طفليها: «انكسر ضهري»

«انكسر ظهري وفطر قلبي ولن اقول الا مايرضي الله انا لله وانا اليه راجعون»، بهذه الكلمات ودع النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، التي توفيت منذ قليل، بعد رحلة طويلة مع المرض.

أيمن أبو العلا ينعى زوجته أسماء مصطفى

ونشر عضو مجلس النواب، صورة للراحلة مع أولادها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، وتوالت عليه التعليقات من زملائها بالوسط الإعلامي وخارجه، مقدمين له خالص العزاء، وداعين المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته.

بداية الأزمة الصحية لأسماء مصطفى

بدأت الأزمة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى منتصف أبريل الماضي، حينما أجرت جراحة لإزالة ورم، وفقا لما نشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقالت أسماء مصطفى: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي».

وكتب أدمن صفحتها الشخصية قائلاً: «أسماء لا تزال في المستشفى في وضع حرج وحالة غير مستقرة، فضلا منكم الدعاء، اللهم أنت وحدك الشافي المعافي لا شفاء إلا شفائك.. الأدمن»

وفي 19 أكتوبر الجاري، أعلن أدمن صفحة الإعلامية أسماء مصطفى دخولها المستشفى، عبر فيس بوك، قائلا: «بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على إثرها المستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة.. الأدمن».

أسماء مصطفى تجري جراحة دقيقة

وبعدما أجرت الإعلامية أسماء مصطفى جراحة دقيقة لإزالة ورم خبيث منذ شهور، وجهت رسالة إلى والدتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتبت: «من أصعب الابتلاءات في الحياة، أن الأم تشوف حتة منها ومن كيانها تعبان وبيتألم قدامها وهي مش قادرة تعمله حاجة، الضنا غالي، أنا بدعي لنفسي بالشفا، وبدعي لأمي بالصبر وربنا يثبت قلبها».

وأضافت أسماء مصطفى: «بقول يا رب زي ما رددت سيدنا موسى عليه السلام، لأمه كي تقر عينها ولا تحزن، ردني لأمي بالصحة والعافية كي تقر عينها ولا تحزن، أنا حاسة بوجعها ووجع كل أم عندها ابتلاء في حد من أولادها».