مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان رحلات سياحية وسط إجراءات احترازية

استقبل مطارا الغردقة ومرسى علم عشرات رحلات الطيران، والتي تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة بصالات الوصول والاستقبال.

فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي بالمطارات

وخصصت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي بمطارات الغردقة ومرسى علم، مقار مجهزة طبيا، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، وإجراء تحاليل «pcr» للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم.

وكشف سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن فنادق الغردقة ومرسى علم تشهد انتعاشة سياحية، تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة من المطارات المدن الأوربية، حيث يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم أكثر من 300‪ رحلة طيران الأسبوع الجاري تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وأكد «جمعة» لـ«الوطن»، أن المنتجعات السياحية تعيش أفضل أحوالها منذ سنوات طويلة، بعدما نجحت الدولة المصرية في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ونالت ثقة الوفود الصحية الأوروبية التي زارت المطارات والمنتجعات السياحية، خلال الأشهر الأخيرة.

ارتفاع نسبة الإشغال بالفنادق

وقال محمد حمدي، مدير فندق سياحي بالغردقة، إن الفنادق تشهد أعلى معدل إشغال لها منذ جائحة كورونا، تزامنا مع قرار رئيس الوزراء بالسماح للفنادق بالعمل بكامل طاقتها، وارتفاع معدل حركات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار الغردقة، خاصة بعد السماح باستئناف حركة الطيران الشارتر الروسي.