أخبار البحر الأحمر.. استقرار طقس الغردقة ومحاكمة موظف ومصل الإنفلونزا

شهدت محافظة البحر الأحمر عددا من الأحداث خلال الساعات الأخيرة يأتي على رأسها إعلان مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر توافر مصل الإنفلونزا الموسميّة Vaxigrib Tetra رباعي التكافؤ بـ6 مكاتب صحة على مستوى مكاتب الصحة بالمحافظة، وأصدرت المحكمة التأديبية بالبحر الأحمر حكما بمعاقبة موظف، حيث طلب رشوة مالية مقابل إنهاء ملفات كسب عمل لأحد الفنادق السياحية، واستقر طقس الغردقة اليوم في ظل درجة حرارة معتدلة، وتوافد السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من نزلاء الفنادق على الشواطئ.

صحة البحر الأحمر توفر مصل الإنفلونزا الموسميّة

أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر توافر مصل الانفلونزا الموسميّة Vaxigrib Tetra رباعي التكافؤ بـ6 مكاتب صحة على مستوى مكاتب الصحة بالمحافظة وذلك وسط إجراءات وقائية و مشددة في مواعيد العمل الرسمية للمكاتب ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء.

المحكمة التأديبية بالبحر الأحمر تصدر حكم بمعاقبة موظف

عاقبت المحكمة التأديبية بالبحر الأحمر موظف يدعى «مَ. عَ» بمصلحة الضرائب بالبحر الأحمر بإصدار حكم بمجازاته بالخفض إلى وظيفة في المستوي الأدنى وذلك في الدعوى رقم 99 لسنة 1ق وذلك بتهمة الرشوة، حيث طلب الموظف رشوة نظير إنهاء ملفات كسب عمل لأحد الفنادق السياحية بالغردقة وتم إلقاء القبض عليه متلبس بتقاضي مبالغ مالية قدرها 21 ألف جنيه، نظير التلاعب في إنهاء ملفات كسب عمل لعدد من الفنادق السياحية.

طقس معتدل وشمس ساطعة في الغردقة

شهدت مدينة الغردقة استقرار في الأحوال الجوية وطقس معتدل وشمس مشرقة، والتقط عدد من السائحين صور تذكارية في جولات اليوم الواحد لزيارة معالم الغردقة، وتوافد السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من نزلاء الفنادق على الشواطئ للاستمتاع بالشمس الساطعة. حيث يأتي السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية خصيصا إلى الغردقة للجلوس تحت أشعة الشمس وهي إحدى مقومات طبيعية التي تتميز بها الغردقة وتجذب الآلاف من السائحين