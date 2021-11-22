سعر الليرة التركية مقابل 6 عملات.. تراجع كبير بسبب انخفاض الفائدة

سجّلت سعر الليرة التركية في بداية التعاملات اليومية، يوم الإثنين، 22 نوفمبر 2021، تراجعًا متتالية أمام «الدولار، واليورو، والفرنك السويسري، والين الياباني، والجنيه الإستراليني، واليوان الصيني»

سجل سعر بيع وشراء الليرة التركية تراجعًا كبيرًا أمام 6 عملات رئيسية عالمية اليوم.

سعر الليرة التركية أمام الدولار

سجّل سعر الدولار أمام الليرة التركية، ارتفاعًا نسبته 0.76% اليوم الإثنين، ليباع الدولار بسعر11.20 ليرة أي أن 11 ليرة تركية مقابل الدولار الواحد.

سعر اليورو أمام الليرة التركية

سجل اليورو ارتفاعًا كبيرًا أمام الليرة التركية ليباع بسعر 12.63 ليرة، بنسبة ارتفاع 0.17%

وواصل الجنيه الاسترليني ارتفاعًا أمام الليرة التركية ليباع بسعر 15.05 ليرة بنسبة ارتفاع 0.23%.

وسجل الين الياباني أمام الليرة التركية ارتفاعًا ليباع بسعر 9.82 ليرة، بنسبة ارتفاع 0.36%

كما سجّل الفرنك السويسري ارتفاعًا أمام الليرة التركية ليباع بسعر 12.06 ليرة بنسبة 0.28%.

سجل اليوان الصيني ارتفاعًا أمام الليرة التركية ليباع بسعر 1.76 ليرة بنسبة ارتفاع 0.17%.

خفض الفائدة وراء تراجع الليرة التركية

وأرجع خبراء سوق الصرف، إلى تراجع الليرة التركية المتتالي أمام الدولار جاء بسبب خفض الفائدة، رغم تجاوز الدولار الواحد الـ11 ليرة تركية.

وتترقب الأسواق لقرارات المصرف التركي، الخميس المقبل، قرارات جديدة للمصرف المركزي التركي، إذ يتوقع أن يتقرر خلاله خفض معدلات الفائدة للشهر الثالث على التوالي.

ويرضخ المصرف المركزي التركي لضغوط متواصلة يمارسها الرئيس رجب طيب أردوغان لكنَها في المقابل رفعت معدّل التضخم السنوي إلى نحو 20%، فيما خسرت الليرة أكثر من ربع قيمتها مقابل الدولار هذا العام، ومنذ أغسطس خفض المصرف المركزي معدل الفائدة إلى 16%.

يعني ذلك أنَّ معدل الفائدة الحقيقي في تركيا سلبي، ومن شأن هذا الأمر أن يفقد الليرة قيمتها، وأن يعطي الناس حوافز إضافية لشراء العملات الأجنبية والذهب.