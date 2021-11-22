موقع وزارة الصحة والسكان لتسجيل لقاح كورونا في مصر

تواصل وزارة الصحة المصرية مناشداتها للمواطنين بسرعة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال موقع وزارة الصحة والسكان لتسجيل لقاح كورونا، وذلك لتقليل فرص الإصابة بالفيروس، علمًا بأنّ اللقاح لا يحمي من عدوى فيروس كورونا المستجد بشكلٍ كامل، لكنه قد يقلل من فرص الإصابة ومن حدوث أعراض حادة أو مضاعفات خطيرة، لذا يتم الاستمرار في اتباع قواعد الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد وكافة الإجراءات الاحترازية.

موقع وزارة الصحة والسكان لتسجيل لقاح كورونا

ويمكن للمواطنين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا حتى الآن، استخدام موقع وزارة الصحة والسكان لتسجيل لقاح كورونا لحجز موعد الجرعة الأولى.

وهناك بعض الأسئلة الشائعة، والتي تواجه بعض مستخدمي الموقع في أثناء عملية التسجيل أو بعد التسجيل وتلقي موعد ومكان رسالة اللقاح، تجيب عنها «الوطن» على النحو التالي:

ما هي خطوات تسجيل لقاح كورونا على موقع وزارة الصحة؟

- يتوجب الدخول أولًا على موقع تسجيل لقاح كورونا، ثم الاختيار من بين الفئات المتاحة أمامك، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد واختيار النوع وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف، وتحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها.

- بعد ذلك يتم إدراج صورة الرقم القومي أو جواز السفر وإدراج صور لتقارير طبية، ثم الموافقة على الإقرارات التي تظهر أمامك على الموقع.

ما هي موانع أخذ لقاح كورونا؟

- السيدات الحوامل / سيدات تخطط للحمل في خلال عام.

- السيدات المرضعات.

تلقيت رسالة بموعد ومكان اللقاح ولم أذهب لتلقي الجرعة، ماذا أفعل؟

يمكنك التوجه لمركز تلقي اللقاح المرسل في الرسالة خلال:

- ثلاثة أيام من تاريخ الرسالة للجرعة الأولى.

- ستة أيام من تاريخ الرسالة للجرعة الثانية.

وفي حالة التأخر عن الأيام المحددة في الجرعة الأولى يمكنك إعادة تفعيل الطلب برقم الطلب عن طريق موقع تسجيل اللقاح.

ما هي خطوات تغيير موعد ومكان تلقي جرعات اللقاح؟

- الاتصال بالخط الساخن التابع لوزارة الصحة والسكان «105» لتغيير موعد ومكان تلقي اللقاح.

- سيطلب منك إدخال رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح والذي جرى إرساله عبر هاتفك المسجل في موقع تسجيل لقاح كورونا، ثم سيتم تسجيل طلب جديد بتغيير مكان اللقاح أو الموعد حسب رغبة المواطن.

- بعد ذلك يتلقى المواطن رسالة بإلغاء موعد ومكان الحصول على اللقاح القديم، وسيتم إرسال رسالة جديدة بالموعد والمكان الجديدان للحصول على اللقاح.

والدي من كبار السن ولا يستطيع الذهاب إلى مكان تلقي اللقاح؟

- خصصت وزارة الصحة الصحة والسكان رقم «15335»، للاتصال للحصول على اللقاح لغير القادرين على الحركة، وذلك بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية.

كتبت بيانات خاطئة أثناء عملية التسجيل على الموقع، كيف يمكنني تعديلها؟

- الدخول على موقع لقاح كورونا، ثم يتم إدخال رقم الطلب بالإضافة إلى آخر أربعة أرقام للرقم القومي الخاص بالمواطن أو جواز السفر الخاص به.

- الضغط على اختيار استفسار في حالة لم يحن موعد تلقي اللقاح.

- ستظهر لك مجموعة بيانات الطلب.

- في حالة عدم الحضور في اليوم المحدد الذي ظهر لك لتلقي لقاح كورونا المستجد ستظهر رسالة مدون بها عبارة «يجب التفعيل ويتم تعديل البيانات مرة أخرى».

ما هي الأعراض الجانبية التي تظهر بعد تلقي اللقاح؟

- أشارت وزارة الصحة المصرية إلى أنّ الأعراض الجانبية للقاحات كورونا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو صداع أو حمى أو احمرار موضع التطعيم أو حكة، وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وفي حالة ظهور أي أعراض غريبة بعد تلقي اللقاح يمكنك الإبلاغ عنها عن طريق موقع هيئة الدواء المصرية.

كيف أحصل على لقاح كورونا بدون تسجيل على الموقع؟

- على المواطن الراغب في تلقي اللقاح ولم يسجل إلكترونيا على الموقع الخاص بوزارة الصحة لتلقي اللقاح، أن يتوجه إلى مكتب التطعيم الموجود في محطة أنور السادات «اتجاه المرج - حلوان»، ببطاقة الرقم القومي فقط لتسجيله على التابلت.

- وبعد التسجيل على التابلت يحصل المواطن على رقم تسلسل مكون من 20 رقمًا، ثم يحصل على اللقاح حينها داخل محطة المترو وشهادة التلقيح مختومة من وزارة الصحة والسكان، علمًا بأنّ مواعيد العمل داخل الكشك تبدأ من 12 ظهرًا.