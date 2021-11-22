تشييع جثمان الإعلامية أسماء مصطفى عصر اليوم من مسجد الشرطة

تشيّع جنازة الإعلامية أسماء مصطفى، التي وافتها المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض من مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر وذلك عقب صلاة العصر.

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

وتوفيت الإعلامية أسماء مصطفى، صباح اليوم، بعد صراع مرير مع المرض، ونعاها زوجها أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قبل قليل، قائلًا: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».

آخر ما كتبته الإعلامية قبل وفاتها

ورحلت أسماء مصطفى، عن عالمنا وقبل وفاتها، طالبت الإعلامية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالدعاء لها قبل الخضوع لجراحة دقيقة، قائلة: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي».

وأضافت: «اللهم اذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهم اشفني وداوني وعافني إنك عفو كريم، واشف كل مريض ليس لنا رب سواك، توكلت على الله، فضلا أسالكم الدعاء، ربنا يتقبل يا رب».