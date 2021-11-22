انهيار مذيع «إكسترا نيوز» على الهواء بعد وفاة زميلته أسماء مصطفى

انهار الإعلامي همام مجاهد، مقدم برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، على الهواء مباشرة، فور علمه بنبأ وفاة زميلته الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان، حيث لم يستطع تمالك نفسه وانهارت دموعه.

همام مجاهد: أسماء مصطفى كانت صابرة على المرض

وقال الإعلامي همام مجاهد، إنّه عمل مع الإعلامية أسماء مصطفى لسنوات طويلة، ولم يرى منها إلا كل الخير، مضيفا: «ربنا يرحمها ويصبر زوجها ويبارك في أولادها ويصبر كل زملائها يا رب، كان فيها كل الصفات الحميدة، وكانت من أكثر الصابرين على المرض، ولما عرفت إنّ عندها مرض خبيث حمدت ربنا، وكانت بتصبر نفسها واللي حواليها على البلاء اللي كانت فيه، وخاضت عمليات كتير وبعضها نجح وبعضها لم يكتب له النجاح، وفي النهاية توفيت الإعلامية أسماء مصطفى بعد مرض شديد، ربنا يجعله في ميزان حسانتها ويبارك في أولادها».

زميلته الراحلة أسماء مصطفى كانت إجتماعية من الدرجة الأولى

وأضاف مجاهد، أنّ زميلته الراحلة كانت اجتماعية من الدرجة الأولى، وتحب زملائها جدا، وكان لها علاقات اجتماعية مع من حولها، متابعا: «من كان متابعا للإعلامية الراحلة أسماء مصطفى وما كانت تكتبه الفترة الأخيرة، يلمس المعاناة التي كانت تعانيها ومدى صبرها على الابتلاء والبلاء، قناة إكسترا نيوز تنعى الإعلامية أسماء مصطفى وتسأل الله عز وجل أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها وزملائها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

«إكسترا نيوز» و«هذا الصباح» ينعيان الإعلامية أسماء مصطفى

ونعت أسرة قناة «إكسترا نيوز» وبرنامج «هذا الصباح» الإعلامية أسماء مصطفى، التي وافتها المنية منذ قليل، بحسب ما أعلن زوجها النائب الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، عبر صفحته على فيس بوك قبل قليل، بعد صراع مع المرض.