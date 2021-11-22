صرف علاوة تشجيعية لأكثر من 2500 موظف بجامعة أسيوط

وافق الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على منح علاوة تشجيعية لأكثر من 2500 موظف من العاملين بمختلف قطاعات وكليات الجامعة.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات وتكليفات رئيس الجامعة الصادرة للإدارة المركزية للموارد البشرية لسرعة إنجاز هذا العمل، والذي يأتي إيمانا من دور الجامعة وحرصها على تحسين دخل الموظفين والعاملين والارتقاء بأحوالهم، وتشجعيها المستمر للعاملين بها و حثهم على بذل الجهد و التفاني في أداء واجباتهم الوظيفية.

صرف العلاوة التشجيعية اعتباراً من 1 يونيو

وأضاف شوكت صابر أمين عام الجامعة انه من المقرر البدء في احتساب صرف العلاوة التشجيعية اعتباراً من 1 يونيو 2021، وذلك وفقاً للقواعد والقوانين واللوائح المطبقة فى هذا الشأن، لافتاً ان هذا القرار يعكس دعم الجامعة للعناصر المتميزة من العاملين والموظفين وحرصها على تقديرهم.

العلاوة 5% من الأجر الوظيفي

وفى السياق ذاته، أوضح محمود يونس أبوغدير رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية أن العلاوة الممنوحة استهدفت النسبة المقررة بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بنسبة (10%) من عدد شاغلي كل مستوى وظيفي ودرجة وظيفية بمختلف المجموعات الوظيفية والنوعية بدءًا من المستوى الوظيفي العالية حتى المستوى الوظيفي السادس ، وبلغ مقدار العلاوة التشجيعية الممنوحة (5%) من الأجر الوظيفي في 31/5/2021 للمخاطبين بأحكام الخدمة المدنية وبفئة العلاوة الدورية للخاضعين لقانون المهن الطبية.

افتتاح المعرض الخيري لطلاب كلية التمريض

وفي سياق مختلف، افتتح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب فعاليات المعرض الخيري العشرين، والذي نظمه اتحاد طلاب كلية التمريض بصالة الأنشطة الطلابية بالكلية.

و أعرب «غريب» عن بالغ سعادته بالمنتجات المعروضة داخل المعرض، والتي تعكس حرص إدارة الجامعة علي تقديم أفضل خدمة لكافة الطلاب على مدار العام وتحقيق الدورالمجتمعي للجامعة، بهدف الوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب والسعي الدائم لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية، معلناً في ذلك عن تقديم مبلغ مالي لدعم المنتجات المعروضة بأسعار منخفضة.