إزالة تعديات على مساحة 10 آلاف فدان سيطر عليها تجار مخدرات في 6 أكتوبر

كشف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، تفاصيل إزالة تعديات على منطقة كانت تستخدم وكرًا للعناصر الإجرامية، مشيرًا إلى أنها كانت عبارة عن دار أيتام، قبل أن تتحول إلى مركز لبيع المخدرات.

اتخاذ الإجراءات وتطبيق سيادة القانون

وقال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، إنه تم اتخاذ إجراءات قرار هدم المبني، إلا أن البلطجية المسيطرين على المكان، أقاموا على تلك المنطقة 140 محلا تجاريا، وتعدوا على الكهرباء والمياه، دون التنسيق مع مديرية الأمن أو شرطة التعمير، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق سيادة القانون.

حملة مكبرة بمدينة 6 أكتوبر

وشنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية حملة مكبرة بمدينة 6 أكتوبر لإزالة التعديات على دار أيتام بميدان ليلة القدر بالحى السادس بالمدينة.

وقامت مديرية أمن الجيزة بحملة أمنية موسعة لإزالة كافة التعديات والاشغالات، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، وتم إزالة التعدي على مساحة 10 آلاف فدان في أفضل المواقع بالمدينة، وكانت مستخدمة سابقا كدار أيتام، ثم تحولت لمركز للتعاطي والإتجار في المخدرات.

عدم التهاون في استرداد أملاك الدولة

يأتى ذلك في إطار حملة موسعة بمدينة 6 أكتوبر، شارك فيها المهندس عادل النجار رئيس الجهاز، والتي تهدف لعدم التهاون في استرداد أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعدي.