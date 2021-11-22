السجن 5 سنوات لـ«ترزي» سرق هاتفا ومبلغا ماليا من محاسب وصديقه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة شخص بالسجن 5 سنوات، لاتهامه باعتراض طريق محاسب وصديقه وسرقة مبلغ مالي كان بحوزتهما بالإكراه.

بلاغ بسرقة محاسب وصديقه بالإكراه

تعود أحداث القضية رقم 29726 لسنة 2020 جنايات منيا القمح والمقيدة برقم 2659 لسنة 2020، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا، يفيد باتهام «متولي . م . ا . م»، ترزي، ومقيم بمركز منيا القمح «حدث»، أي لم يكمل 18 عاما، و«أحمد . ا . م . م»، مقيم في كفر الجراية التابعة لمركز الزقازيق، بقيامهما باعتراض طريق «إسلام . م . ا»، 22 سنة، محاسب ومقيم بقرية «الجديدة» بمركز منيا القمح، و«إبراهيم. . م . غ»، أثناء سيرهما بطريق عام بدائرة المركز، وقاما بسرقة بعض الأغراض، وهي عبارة عن هاتف محمول ومبلغ مالي منهما بالإكراه، مستخدمين أسلحة بيضاء.

استدراج المجني عليهما بزعم توصيلهما

وأفاد «إسلام . م . ا»، أنه حال استقلاله الدراجة البخارية رفقة «إ . م . إ» استوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما إلى أحد الأماكن في منيا القمح، وفور وصولهم أشهر المتهم الأول سلاحا أبيض «سكين» في وجهه، وهددهما به، فبث الرعب في نفسيهما وشل مقاومتيهما وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من سرقاة هاتف ومبلغ مالي كرها عنهما وبعد استغاتهما بالأهالي قاما بضبط المتهم الأول.

وتلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغا مفاده قيام الأهالي بضبط المتهم وبحوززته سلاح أبيض فانتقل أحد ضباط المركز لمحل البلاغ وقدم له الأهالي المتهم والسلاح والأبيض، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، وحُرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق.