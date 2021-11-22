وزارة الري: متوسط الأمطار التي تهطل على مصر 1.3 مليار متر مكعب سنويا

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن متوسط الأمطار التي تهطل على جمهورية مصر العربية سنويًا تصل لـ 1.3 مليار متر مكعب، لافتا إلى وجود خطة للاستفادة من الأمطار في تنمية مواردها المائية.

الاستفادة من مياه الأمطار

وقال المتحدث باسم وزارة الري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، إنه يتم العمل للاستفادة من مياه الأمطار، من خلال 1500 منشأ للحماية من السيول، بما يساهم في حماية الناس، وحصاد كميات الأمطار أمام الخزانات والبحيرات الزراعية.

طفرة كبيرة في الآداء بالنسبة للترع

وذكر المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، أن هناك طفرة كبيرة في الآداء بالنسبة للترع التي جرى تبطينها، بالإضافة لتوفير عملية إدارة سليمة للموارد المائية.

المشروع القومي لتبطين الترع من أهم المشروعات العملاقة

ويعد المشروع القومي لتبطين الترع، من أهم المشروعات العملاقة التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في الفترة الحالية، فبجانب توفيره قدر كبير من المياه المهدرة التي لا تتم الاستفادة منها، يعمل أيضا على تحسين البيئة المحيطة بالترع والمصارف.

كانت وزارة الموارد المائية والري، أكدت أنه لا صحة لعدم جدوى المشروع القومي لتأهيل الترع، مُشددة على أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لخدمة المنظومة المائية، ويتم تنفيذه طبقاً لدراسة أعدها أكبر مكتب استشاري في الشرق الأوسط، استغرقت ثلاث سنوات.