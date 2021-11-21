7 نصائح من التنمية المحلية للمواطنين خلال الأمطار للحماية من الصعق

تشهد البلاد حالة من اضطراب حالة الطقس، التي بدأت منذ أمس السبت وتستمر حتى غدًا الاثنين، حيث تسقط الأمطار غزيرة رعدية على عدد كبير من المحافظات، الأمر الذي يعرض المواطنين لبعض المخاطر، لذلك أصدرت وزارة التنمية المحلية مجموعة من النصائح لتعامل المواطنين مع الأمطار الغزيرة.

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية في مجال الخدمات الحكومية، التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، نرصد نصائح وزارة التنمية المحلية للمواطنين للتعامل خلال فترة الأمطار، خاصة في محافظات الدقهلية والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط والبحيرة وشمال سيناء، في التقرير التالي..

نصائح التنمية المحلية للمواطنين للتعامل خلال الأمطار

أوضحت وزارة التنمية المحلية مجموعة من النصائح للمواطنين والمحافظات التي شملت الآتي:

- الابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي.

- تقديم المساعدة الممكنة لسيارات شفط المياه، حتى يتمكن العاملين من أداء واجبهم، والتخلص من المياه الزائدة بالشوارع.

- وطالبت قائدي المركبات بتجنب القيادة بسرعة كبيرة والحفاظ على مسافة آمنة مع السيارات الأخرى.

- رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في أكثر المحافظات تضررًا من سقوط الأمطار الرعدية.

- التأكد من جاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها.

- وطالبت الإدارات المحلية المسؤولة بضرورة مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات.

- تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في الشوارع على مدار اليوم، ومتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكدت التنمية المحلية أن الوزارة خصصت غرفة العمليات بالوزارة تتابع تطورات الوضع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.