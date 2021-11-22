الأمطار تضرب الإسكندرية فجراً

عادت الأمطار للهطول مرة أخرى على الإسكندرية بعد توقف دام أكثر من 12 ساعة، حيث هطلت الأمطار لدقائق بسيطة شرق الإسكندرية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، ثم توقفت سريعاً، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية.

ويأتي ذلك بعدما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن عودة الدراسة والعمل اليوم الاثنين من أجل عودة الحياة لطبيعتها حرصا على مصالح الناس، لافتاً إلى وجود 10 مدارس فقط تعاني من تراكم مياه في الفناء الخاص بكل منها، مؤكداً أنه يتم حلها قبل الدراسة اليوم، وذلك من أجل وجود يوم دراسي طبيعي للتلاميذ.

الشريف: رفع المياه من جميع طرق المدارس في الإسكندرية

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، منذ قليل، أنه قد تم رفع المياه من جميع طرق المدارس في الإسكندرية، وهو الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ قرار عودة الدراسة اليوم الاثنين في الإسكندرية بعد تعطيلها لمدة يومين بسبب الطقس السئ، لافتاً إلى أن القرار جاء بناءاً على تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات طقس غدا حيث شوف تتحسن الأحوال الجوية.

محافظ الإسكندرية: أمطار اليوم خفيفة

ولفت «الشريف»، إلى أن اتخاذ قرار تعطيل الدراسة والعمل أمس الأحد جاء نتيجة حالة الطقس السيء الذي يضرب الإسكندرية، حيث كان القرار الأنسب للحفاظ على سلامة المواطنين، مشيراً إلى أن التوقعات غدا تشير بوجود أمطار خفيفة الأمر الذي لا يعيق العملية التعليمية أو مسار العمل.

الشريف: تصريف مياه أمطار الإسكندرية أول بأول

وطمأن المحافظ مواطني الإسكندرية حول جاهزية المحافظة والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية للتعامل مع موجة الطقس السيئ، موضحاً أنه بالرغم من غزارة الأمطار الكثيفة التي تشهدها الإسكندرية منذ أمس، إلا أنه جاري التعامل الفوري وتصريف جميع تجمعات مياه الأمطار أول بأول.