مناطق سقوط الأمطار اليوم رغم انتهاء موجة الطقس السيئ

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتهاء موجة الطقس السيئ على البلاد التي بدأت السبت الماضي واستمرت حتى مساء أمس الأحد، ورغم ذلك لازالت تشهد بعض المناطق سقوطًا للأمطار اليوم الاثنين.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، منها «مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش»، ووسط سيناء تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد، إلى وجود شبورة مائية تستمر من 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 22 15

الإسكندرية 22 16

وادي النطرون 21 15

طنطا 21 15

شبين الكوم 22 15

دمنهور 20 15

بلطيم 20 15

مطروح 21 14

السلوم 22 14

سيوة 21 12

بورسعيد 22 16

دمياط 21 15

الزقازيق 22 15

المنصورة 22 15

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 22 15

رفح 21 15

رأس سدر 22 16

نخل 21 10

نويبع 21 16

طابا 20 16

كاترين 16 08

الطور 23 16

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 18

مرسى علم 26 17

الفيوم 22 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 12

أسيوط 23 11

سوهاج 23 14

قنا 24 14

الأقصر 24 15

أسوان 25 15

إدفو 25 15

أبو سمبل 25 14

الوادي الجديد 24 13

شلاتين 26 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19