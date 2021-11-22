خطوات استخراج كارت شحن عداد الكهرباء في حال كنت مالك الوحدة أو مستأجر

الحصول على بطاقات الخدمات كالكهرباء والغاز وغيرها من الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين ومنها خطوات استخراج كارت شحن عداد الكهرباء، إذ يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة الطريقة الصحيحة لاستخراجه، وهو ما أعلن عنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك تيسيرا على المواطنين وتوفيرا للوقت والمجهد، وفي هذا الإطار «الوطن» ترصد طريقة الاستخراج لكارت شحن عداد الكهرباء.

ووفقا لمرفق الكهرباء، فإن خطوات استخراج كارت شحن عداد الكهرباء في حال كنت المالك أو المستأجر على النحو التالي:

خطوات استخراج كارت شحن عداد الكهرباء

- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

- تسليم صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

- وبالنسبة للمستأجر يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له، بالإضافة إلى صورة من التوكيل والأصل للاطلاع.

- كما يجب أيضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.

- بعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.

كيفية شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع بالهاتف

- في البداية يجب التأكد من أن الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد، وبالتالى خاصية الـ «NFC»، ثم التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية الـ«Nfc»، وتسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه جلوبال، أو تحميل تطبيق الكهرباء خالص، وفوري، لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

- ثانيا قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات، وقم باختار تفاصيل الاستهلاك، وذلك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

- ثالثا قم باختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا، ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن في ظهر الهاتف المحمول، وقم بإدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.