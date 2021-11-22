«نوفمبر الأسود» يحصد أرواح المشاهير.. فن وإعلام وسياسة

شهد شهر نوفمبر الجاري، تسجيل وفاة فنانين ومشاهير، آخرها اليوم الإثنين، الذي بدأ فجره بإعلان بوفاة «سلمى الزرقا»، إحدى محاربات السرطان، والتي أصيبت به منذ 6 سنوات، وتسبب في بتر ذراعها وتركيب طرف صناعي، وبعد التعافي بأعوام أصيبت مجددًا بسرطان الدم «اللوكيميا»، لتفارق على إثره الحياة بعد رحلة طويله من الصمود.

وعقب انتشر خبر وفاة «سلمى الزرقا»، لحقتها بساعات الإعلامية والمذيعة أسماء مصطفى، التي عانت من المرض الخبيث منذ إبريل الماضي، وخضعت في منتصف سبتمبر السابق لعملية جراحية من أجل إزالة الورم، بينما تدهورت حالتها الصحية في 19 أكتوبر، ودخلت المستشفى.

وفاة سهير البابلي بعد أيام من رحيل أحمد خليل

وتلقى الوسط الفني، صدمة موجعة، أمس الاثنين، بوفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، التي فارقت الحياة عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر دخلت على إثرها المستشفى، وتوفيت بها.

وفاة سهير البابلي جاءت بعد أيام من رحيل طليقها الفنان أحمد خليل، الذي توفي في 9 نوفمبر الجاري، بعد مضاعفات إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، خلال تصويره مسلسل «إلا أنا»، ونُقل إلى المستشفى وقضى أيام معدودة بها حتى الوفاة عن عمر ناهز 80 عامًا.

الإعلامية شيرين دويك والمخرج مسعد الطمباري ضمن وفيات نوفمبر

«نوفمبر الأسود»، دون في سجلاته تواريخ وفاة كثيرة هذا العام، من بينهم المخرج المسرحي «مسعد الطمباري»، والد الفنان رامي الطمباري، والذي توفي السبت الماضي، والإعلامية شيرين دويك، توفيت يوم الأربعاء 17 نوفمبر، بسبب تشخيص خاطيء من الأطباء بعد تعرضها لآلام شديدة بالمعدة، جرى تشخيصها على أنها مشكلة في القولون، وتبين إصابتها بأزمة قلبية ووفاتها، بحسب زميلتها الإعلامية ميرفت المليجي، وفي نفس اليوم توفي زهير رمضان نقيب الفنانين السوريين، بعد صراع مع المرض والتهابات في الرئة.

«أحمد زيدان ومها حسني ومحمود اللوزي» رحيل بـ«نوفمبر الأسود»

كما توفي توفي النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، الثلاثاء 16 نوفمبر، بعد تعرضه لأزمة صحية في أكتوبر الماضي، وسبقته بيوم الإعلامية مها حسني، مذيعة التليفزيون المصري، نتيجة وعكة صحية، ومعها في نفس اليوم رحل المخرج والممثل محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، عن عمر ناهز 63 عامًا.

رحيل وزير الداخلية الأسبق وجاذبية سري وفنان شاب

ورحلت الفنانة التشكيلية الكبيرة جاذبية سري، عن الحياة يوم الأربعاء 10 نوفمبر، عن عمر ناهز 96 عامًا، بعد تاريخ طويل ورحلة كبيرة مع الفن التشكيلي، وقبلها بأربعة أيام رحل الفنان الشاب أحمد عبدالحي، وتحديدا يوم السبت 6 نوفمبر، كما توفي اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، يوم الأربعاء 3 من نفس الشهر الجاري، عن عمر ناهز 87 عامًا، فضلا عن الفنان السوري صباح فخري، الذي توفي في ثان أيام الشهر الجاري، وبدأ به «نوفمبر الأسود» في تدوين الأسماء بسجلات الراحلين.