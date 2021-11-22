عزاء الإعلامية أسماء مصطفى في مسجد الشرطة غدا

أعلن النائب أيمن أبوالعلا، زوج الإعلامية أسماء مصطفى، التي وافتها المنية صباح اليوم، أنّ الأسرة ستقيم العزاء في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، غدًا الثلاثاء.

تشييع جثمان الإعلامية أسماء مصطفى

وكتب أبوالعلا، زوج الإعلامية الراحلة، في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «وفاة صديقتي وزوجتي الحبيبة الإعلامية أسماء مصطفى، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة بأكتوبر، والعزاء غدا الثلاثاء بمسجد الشرطة بأكتوبر، نسألكم الدعاء».

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

وتوفيت الإعلامية أسماء مصطفى، صباح اليوم، بعد صراع مرير مع المرض، ونعاها زوجها أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قبل قليل، قائلا: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».