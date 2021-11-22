آخر كلمات الإعلامية أسماء مصطفى عن زوجها: هو ضهري وسندي في دنيتي

رحلت الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، ونعاها زوجها الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، بكلمات مؤثرة أعرب فيها عن حزنه وألمه لرحيلها، حيث قال: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكانت الإعلامية أسماء مصطفى أعربت عن حبها الشديد لزوجها أيمن أبوالعلا في آخر منشور لها عبر حسابها على إنستجرام، حيث نشرت صورة تجمعها به، وعلقت عليها: «أمي ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلاءها فيّا، قبل ما أتجوز لأني كنت برفض ناس كتير، كل ما كانت تسألني كنت أقولها عايزة أتجوز راجل بيحبني بجد لنفسي، فكانت تدعي وتقولي ربنا يرزقك باللي يقدرك ويريح قلبك ويكون ابن أصول».

أسماء مصطفى تعبرعن حبها لزوجها

واستكملت أسماء مصطفى حديثتها: «عمرها ما اتمنت لي عريس يجبيلي مثلا شبكة بكام ولا هسكن ولا حاجة خالص زي ما بيحصل، ولا طلبت غير راحة بالي وحد يقدرني، وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتنا احنا الاتنين، رزقني براجل بجد بيحبني لنفسي ولشخصي وبيقدرني، والمحنة والمرض خلوني أفتكر دعوتها».

وأتمّت أسماء منشورها: «المرض الملعون ده دمرني، لكن هو شايفني أحلى ست في الدنيا، لقيته ضهري وسندي في دنيتي، ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك في أولادنا ويحفظهم ونقدر نعدي المحنة ونخرج بمنحة، يا رب صبرنا على ابتلاءنا».

أسماء مصطفى تعلن إصابتها بالسرطان

وكشفت «مصطفى» عن إصابتها بمرض السرطان منتصف أبريل الماضي، في منشور عبر حسابها على فيس بوك، حيث قالت: «أنا حالي حال ناس غيرى كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين، الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح، وربنا كريم، صحيح المشوار لسا طويل والشفا بإيدين ربنا وحده، وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل، أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة، لأنه بيغير القدر».