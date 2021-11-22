بدء توافد النجوم لوداع سهير البابلي.. دنيا سمير غانم برفقة رامي رضوان

بدأ نجوم الوسط الفني في التوافد على مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر؛ لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنانة الراحلة سهير البابلي، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس عن عمر ناهز 86 عاما، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر، على أن يتم دفن جثمانها في مقابر العائلة.

أشرف زكي عن الراحلة سهير البابلي: «هرم من أهرمات مصر»

وكان من بين الحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان أحمد بدير، بالإضافة إلى الفنانة جومانا مراد، والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان.

وعبر أشرف زكي عن حزنه بوفاة الفنانة الكبيرة، قائلا في تصريحات لـ «الوطن»: «كانت هرم من أهرامات مصر ووهبت الفن لخدمة قضايا مجتمعها وكانت على تواصل دايما مع نقابة المهن التمثيلية».

ودخلت ابنة الفنانة الراحلة، نيفين الناقوري في حالة من الانهيار خلال توديع جثمان والدتها، اليوم الاثنين، التي كانت حريصة على قراءة القرآن وسط مجموعة من أفراد عائلتها وصديقتها.

زوجة ابنة سهير البابلي: نطقت الشهادة 3 مرات قبل وفاتها

ودخلت الفنانة سهير البابلي إلى المستشفى في بداية شهر نوفمبر الجاري، بعد تدهور حالتها الصحية ودخلت بعد ذلك في غيبوبة خلال تلك الفترة، حيث كانت تعاني من ضعف في عضلة القلب بالإضافة إلى جلطة في الرئة، وكشف الدكتور رضا طعيمة، زوجة ابنة سهير البابلي، أن الفنانة الراحلة نطقت الشهادة 3 مرات قبل أن تفبض روحها إلى بارئها، مساء أمس.

وقدمت الفنانة الراحلة مجموعة كبيرة من الأعمال الخالدة في تاريخ السينما والمسرح المصري، بالإضافة إلى عدد من الأعمال التلفزيونية، من بينها «بكيزة وزغلول».