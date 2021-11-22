انهيار ابنة سهير البابلي بعد وصول جثمان والدتها إلى مسجد الشرطة

انهارت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، حيث دخلت في نوبة بكاء فور وصول جثمان والدتها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد في وداعه الأخير، مرددة كلمة «هتوحشيني يا ماما»، ثم جمعت عدد من محبيها للدعاء لها وقراءة القرآن على روحها.

جنازة سهير البابلي وموعد العزاء

وتماسك زوج ابنتها الدكتور رضا غنيم في استقبال المعزين، ومن المقرر أن تشيّع الجثمان بعد صلاة الظهر مباشرة من مسجد الشرطة، على أن يقام العزاء غدا الثلاثاء في الساحة المفتوحة بالمسجد.

وتحرك جثمان الفنانة الراحلة سهير البابلي، قبل قليل، من أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر، متجها إلى مسجد الشرطة استعدادا لصلاة الجنازة، حيث يرافق الجثمان ابنة سهير البابلي، السيدة نيفين القرناوي، وزوجها رضا طعيمة.

وصول أقارب سهير البابلي لتوديعها

ووصل عدد من أقارب الفنانة الراحلة سهير البابلي، إلى المستشفى قبل قليل، استعدادا لتشييع جثمانها من مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، فيما تغيّب نجوم الوسط الفني عن الحضور للمستشفى، حيث اقتصر الحضور على أقارب سهير البابلي وعدد من محبيها.

وفاة الفنانة سهير البابلي

وتوفيت سهير البابلي مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 86 عامًا إثر تعرضها لأزمة صحية، حيث أُصيبت بنوبة سكر وتوقف في عضلة القلب، وجلطة على الرئة، ما اضطرها إلى دخول المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، ودخلت في غيبوبة، وأفاقت منها بضع لحظات ورددت الشهادة 3 مرات قبل أن ترحل عن عالمنا.

أحمد بدير: سهير بابلي نموذج للفنانة المتوهجة

ومنذ إعلان نبأ وفاتها أمس، استرجع عدد من النجوم ذكرياتهم معها، سويًا منهم الفنان أحمد بدير الذي قال خلال مداخلة تليفزيونية إنّ الفنانة سهير البابلي نموذج للفنانة المتوهجة، التي تتعاون مع زملائها، قائلًا: «أنا كنت صغير فنيا جنبها في مسرحية ريا وسكينة، ورغم كده ساعدتني وكانت بتفرشلي الإفيهات، بلغة التمثيل».