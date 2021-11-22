الداخلية توزع الهدايا على دور الأيتام بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل

نظمت مديريات أمن «الإسكندرية - البحر الأحمر – البحيرة – الوادى الجديد - المنيا – بورسعيد – القليوبية – مطروح - بنى سويف – جنوب سيناء – الغربية – دمياط - الأقصر» زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة لهما «إدارة الحماية المدنية – إدارة المرور»؛ حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة في حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل

ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها، إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعي الأمني لكافة فئات وأطياف المجتمع، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام.

توزيع هدايا على الأيتام والمعاقين

وجرى تنظيم عدة زيارات لعدد من «المدارس - مستشفيات الأطفال - دور رعاية الأطفال أيتام – معاقين»، وتقديم هدايا رمزية احتفالًا بتلك المناسبة؛ مما لاقى استحسانًا من الأطفال وأسرهم.

من جانبهم، توجه القائمون على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية، على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن.