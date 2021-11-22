الأمن ينجح في كشف ملابسات قيام شخص بالتعدى على نجله بـ البحيرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الرحمانية بمديرية أمن البحيرة، من الأهالى، بقيام أحد الأشحاص باحتجاز نجله داخل منزله بدائرة المركز وتقييده بالسلاسل والأقفال الحديدية.

وأكد الوزارة في بيان لها أنه بالفحص أمكن تحديد المتهم «مُزارع، مقيم بذات الناحية»، وتبين قيامه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، ووجود إصابات متفرقة بنجله.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بقيامه بتقييد نجله بالسلاسل والأقفال الحديدية، مبررا ذلك بمعاناة نجله من مرض نفسي وعصبي ويعالج منه منذ فترة، وسبق تردده على أحد مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية بمحافظة الإسكندرية، بجانب إدمانه للمواد المخدرة وسابقة تعديه على والدته بالضرب، مؤكدا أنه قام باحتجازه خشية تعديه على الأهالى.

وباستدعاء المجنى عليه نجل المتهم، وسؤاله قرر بتعرضه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم فك القيود وتحريره وتبين وجود إصابات به عبارة عن كدمات وسحجات متُفرقة بالجسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.