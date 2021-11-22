أسعار البن ترتفع بنسبة 40% عالميا.. و20% زيادة في سعر الكيلو داخل مصر

شهدت أسعار البُن خلال الفترة الماضية، ارتفاعا ملحوظا في الأسواق العالمية، نتيجة عدة أسباب أدت إلى ارتفاع السعر عالميا في الدول المنتجة والمصدرة له، وهو ما أدى إلى ارتفاع السعر في جميع الدول.

وقال حسن فوزي رئيس شعبة البُن في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسعار العالمية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، جاء لعدة أسباب منها خفض الإنتاج وأسباب أخرى تتعلق بالتضخم العالمي.

أشجار البن البرازيلي تعرضت للتلف بسبب السقيع

وأضاف «فوزي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انخفاض درجات الحرارة التي وصلت إلى الصقيع في البرازيل أكبر منتج للبُن في العالم، تسبب في تلف الأشجار الخاصة بالبُن والتي تحتاج 8 سنوات للإنتاج، وهو ما تسبب في انخفاض المعروض من البُن.

وأشار إلى أن فيتنام ثان أكبر الدول المنتجة لـالبن تعاني من غلق الموانئ الخاصة بها بسبب جائحة كورونا وهو ما تسبب في خفض إمدادات البن إلى العالم كله.

ولفت إلى أن هذه الأسباب تمكنت من خفض الكميات المُنتجة من البُن وزيادة أسعاره، كما أن هناك عوامل أخرى مثل ارتفاع تكاليف النقل ومصروفات التصدير والجمارك وغيرها.

زيادة أسعار البن بنسبة 40%

وأوضح رئيس شعبة البن أن الأسعار الحالية للبن ارتفعت عالميا بنسبة 40%، مؤكدا أن الأسعار في السوق المصري ارتفعت بنسبة 20% فقط من الارتفاعات العالمية التي كان من المفترض زيادتها، ولفت إلى أن أسعار البن لا يتحكم بها التجار ولكن تتحكم فيها البورصة العالمية مثل النفط والذهب.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية وركود حركة البيع والشراء ستؤثر بشكل ما على السعر، موضحا أن أسعار البن ارتفعت بقيمة 20 جنيها للكيلو، فبدلا من بيع كيلو البن السادة بـ 80 و100 جنيه يباع حاليا بـ 100 و120 جنيها، مشيرا إلى أن سعر البن المحوج ارتفع ليباع الكيلو بـ 130 و150 جنيها.