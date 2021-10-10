أسعار البن تعود للارتفاع عالميا.. والسكر في الطريق

واصلت أسعار البن ارتفاعها في الأسواق العالمية، بعد فترة قصيرة من الهدوء النسبي، بالتزامن مع اتجاه صعودي لأسعار السكر والكاكاو، على خلفية اقتراب فصل الشتاء، وتراجع المعروض العالمي من القهوة.

وبحسب بيانات البورصات العالمية فقد ارتفعت أسعار البن في العقود الآجلة بنسبة 1.74%، حيث سجل الرطل ما يعادل 450 جراما 201 سنتًا أمريكيا في تعاملات أمس، مقارنة بـ 191.9 سنتًا في 4 أكتوبر الجاري، و185 سنتًا في أول شهر سبتمبر الماضي.

تذبذب أسعار البن وارتفاعها إلى أعلى مستوياتها

وأسهمت أزمات المعروض واضطرابات الإمدادات العالمية في تذبذب أسعار البن، وارتفاعها في وقت سابق إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 6 سنوات.

وجاءت الارتفاعات التي طرأت على مُنتج القهوة نتيجة لموجة الجفاف التي ضربت البرازيل، أكبر مُنتج للبن في العالم، ما أدى إلى تراجع الإنتاجية وتسبب في قلق المستوردين، وسلاسل تقديم القهوة الكبرى مثل «ستاربكس وكوستا» وغيرهما.

ارتفاع أسعار الكسر عالميًا

وفي السياق ذاته اتجهت أسعار السكر العالمية هي الأخرى نحو الصعود، حيث ارتفع سعر الطن إلي 519.7 دولار في تعاملات 8 أكتوبر الجاري، مقارنة بـ 480 دولارا في أول أسبوع من سبتمبر الماضي، أي بزيادة نحو 20 دولارا للطن.

وتأتي تلك الزيادة مع ارتفاع الطلب تزامنًا مع اتجاه العديد من الاقتصادات إلى عودة النشاط، وإعادة فتح المطاعم والكافيهات.

ارتفاع أسعار الكاكاو عالميًا

كما استمرت أسعار الكاكاو، المرتبطة بفصل الشتاء، وتصنيع الشيكولاتة في اتجاهها الصعودي، حيث سجل الطن 2750 دولارًا في تعاملات أمس الأول، مقارنة بـ 2603 دولارًا للطن في تعاملات أول سبتمبر الماضي.

وكان تقرير اتجاهات أسعار السلع الاستراتيجية العالمية الأخير كشف عن وجود ارتفاعات ملحوظة في سلة من السلع الزراعية، والتي كان الكاكاو والبن والسكر في مقدمتها، ووفقا للتقرير فإنه من المتوقع أن تواصل أسعار تلك المنتجات صعودها خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث أظهر التقرير ارتفاع سعر البن ليقفز إلي 4.7 دولار في سبتمبر، بعدما كان 4.4 دولار في يوليو الماضي.