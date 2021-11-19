مصر تحتل المرتبة الخامسة من حيث استهلاك البن في المنطقة العربية

شهد الأسبوع الجارى ارتفاعًا غير مسبوق فى أسعار القهوة، ليسجل النوع الشهير أرابيكا زيادة بنسبة بلغت 85% في أسعارها بالولايات المتحدة الأمريكية.

نوعان الأشهر عالمياً في القهوة.. تعرف عليهما

وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» إنَّ هناك نوعين هما الأشهر عالمياً في القهوة، منهما «بن الروبوستا»، الذي يحتوي على ضعف نسبة الكافيين الموجود في النوع الثاني من البن وهو «بن الارابيكا».

وأكدت المصادر على احتواء «الروبوستا» على نسبة أعلى من حمض الكلوروجينيك مما يجعل الشجرة أقوى على مكافحة الأمراض والحشرات.

الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار القهوة.. ما هي؟

وأضافت المصادر أن هناك عدة أسباب رئيسية في ارتفاع أسعار القهوة عالميًا، منها تزايد المخاوف بشأن سلاسل الإمدادات، التي تأثرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى الضرر الكبير الذي أصاب محاصيل البرازيل، وهي أكبر منتج لها، بسبب الجفاف والصقيع.

وأوضحت أن بعض دول الإمدادات الرئيسية الأخرى واجهت مشاكل بالغة تسببت في وجود مشكلات لوجستية عالمية لتعطل الشحن، مما تسبب فى زيادة الأسعار عالميًا، خاصةً أسعار البن.

وارتفع أنشط عقود حبوب قهوة أرابيكا بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.3825 دولار للرطل في نيويورك، وهو أعلى سعر يصله منذ يناير 2012، قبل أن يقفل على 2.377 دولار.

فيما صعدت الأسعار حوالي 16% هذا الشهر وزاد سعر قهوة روبوستا بمقدار 0.4% في لندن.

0.5 تريليون كوب.. استهلاك العالم للقهوة سنوياً

ويستهلك العالم حوالى نصف تريليون كوب سنويًا، حيث تعتبر القهوة ثان أكبر سلعة تجارية في العالم بعد النفط، كما أن البن يوفر مادة الكافيين للمشروبات الغازية، وبعض المستحضرات الطبية والصيدلانية ومستحضرات التجميل.

وبلغ حجم استهلاك المصريين من القهوة خلال العام المالي 2019/2020 حوالى 38.82 ألف طن في مقابل 38.58 ألف طن خلال 2018/2019 بنمو %0.6 وفقا لإحصائيات منظمة القهوة العالمية «ICO»، حيث تحتل مصر المرتبة الخامسة بين الدول العربية، كأكبر الدول المستهلكة للقهوة.