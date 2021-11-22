حديقة الأورمان تستعد لتنظيم مهرجان العسل المصري بمشاركة 100 عارض

تستعد حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، لإطلاق مهرجان العسل المصري، بعد غد الأربعاء في دورته الثالثة تحت شعار«ذهب مصر السائل»، والذي يستمر على مدار أربعة أيام.

فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة لمنتجي العسل

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على إقامة المهرجان بحديقة الأورمان والذي يسهم في فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، فضلا عن التعارف بين منتجي العسل لخلق فرص للتعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بالصناعات الغذائية، البنوك، المؤسسات العالمية المتخصصة، المجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير الصناعة والإنتاج المحلي.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن وزير الزراعة وجّه كافة القطاعات المعنية في الوزارة إلى بحث كيفية النهوض بصناعة عسل النحل من كافة جوانبها وإزالة أي معوقات أمامها مع تسهيل كافة إجراءات تصدير العسل المصري للخارج، وخاصة أنه يتمتع بسمعة جيدة في معظم دول العالم.

نشر ثقافة تربية النحل بين المجتمع المدني

وأضاف «عزوز»، أن مهرجان عسل النحل الذي تستضيفه حديقة الأورمان كل عام، يُسهم في نشر ثقافة تربية النحل بين المجتمع المدني ويشجع على ذلك، لافتا إلى أنه من المقرر خلال المهرجان، طرح وعرض ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه النحالين وإيجاد أنسب الحلول لها، بالتعاون مع المسؤلين والمختصين بوزارة الزراعة.

يشار إلى أن فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب ورئيس المهرجان، أعلن في وقت سابق أن هناك حوالي 100 منتج وعارض يشاركون في المهرجان هذا العام، بالإضافة إلى بعض الشركات المتخصصة في إنتاج مستلزمات المناحل، مشيرا إلى أن قطاع تربية النحل في مصر يعمل فيه أكثر من 25 ألف أسرة كما تملك مصر حوالي 2 مليون خلية نحل، تنتج نحو 20 ألف طن عسل للسوق المحلي وتصدير حوالى 1.2 مليون طرد عسل لمعظم دول العالم بما فيها أوروبا وأمريكا.