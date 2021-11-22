6 مرشحين جدد لرئاسة ليبيا بينهم سيدة في اليوم الأخير لإغلاق باب الترشح

تواصل مكاتب الإدارات الانتخابية الثلاث في ليبيا بكل من طرابلس وبنغازي وسبها، استقبالها للمرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، قبل إغلاق باب الترشح اليوم والذي جرى فتحه فى الثامن من نوفمبر الجاري.

وتقدم للإدارات الانتخابية الثلاث، صباح اليوم، 6 مرشحين للإنتخابات الرئاسية الليبية، بينهم سيدة وهم كل من المرشحين: زكريا سعد محمد وضو المنصوري عون وإبراهيم الدباشي وأبو القاسم محمد المشاي وسلامة الغويل وليلى بن خليفة»، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية.

6 مرشحين جدد اليوم لرئاسة ليبيا بينهم سيدة

وبلغ عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية والذين تقدموا رسميا منذ فتح باب القبول حتى مساء الأحد، 61 مرشحًا: أبرزهم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، واللواء خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية.

61 مرشحا لرئاسة ليبيا

فيما أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، وذلك عملاً بالقانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة

وستجرى الأجهزة المختصة بالفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون، وستعلن المفوضية العليا للانتخابات إثر ذلك عن القوائم الأولية بوسائل الإعلام وموقعها الرسمي.

1534 مرشحا لانتخابات مجلس النواب

فى السياق ذاته، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية أن عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بلغ حتى أمس 1534 مرشحا، ومن المقرر إغلاق باب الترشح للانتخابات البرلمانية فى ليبيا 7 ديسمبر المقبل.

يُشار إلى أنَّه سيتمّ إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية اليوم، ومن المقرر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.