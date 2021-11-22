تفاصيل آخر لحظات سهير البابلي.. نطقت الشهادتين 3 مرات وغُسلت بماء زمزم

كشف الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها داخل العناية المركزة، قبل وفاتها أمس، حيث عانت من وعكة صحية شديدة .

وقال رضا طعيمة لـ«الوطن»: «نطقت الشهادة 3 مرات وغُسلت بماء زمزم، ووشها كان بيضحك بعد الوفاة».

تشييع جثمان الراحلة سهير البابلي

تفاصيل مرض سهير البابلي في أيامها الأخيرة

ودخلت الفنانة سهير البابلي إلى المستشفى بداية نوفمبر الحالي، بعد تدهور حالتها الصحية، حيث دخلت في غيبوبة، وعانت من ضعف في عضلة القلب وجلطة في الرئة، وكشف الدكتور رضا طعيمة، زوجة ابنة سهير البابلي، عن أنّ الفنانة الراحلة نطقت الشهادة 3 مرات قبل أن تفبض روحها إلى بارئها، مساء أمس.

وقدمت الفنانة الراحلة مجموعة كبيرة من الأعمال الخالدة في تاريخ السينما والمسرح المصري، بالإضافة إلى عدد من الأعمال التفزيونية، من بينها «بكيزة وزغلول».

أشرف زكي عن رحيل سهير البابلي

وأعرب أشرف زكي عن حزنه لوفاة الفنانة الكبيرة، قائلا في تصريحات لـ«الوطن»: «كانت هرم من أهرامات مصر ووهبت الفن لخدمة قضايا مجتمعها وكانت على تواصل دايما مع نقابة المهن التمثيلية».

ودخلت ابنة الفنانة الراحلة، نيفين الناقوري في حالة من الانهيار خلال توديع جثمان والدتها، اليوم، والتي كانت حريصة على قراءة القرآن وسط مجموعة من أفراد عائلتها وصديقتها.