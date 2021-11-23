«الأعلى للجامعات» توجه إنذارا لأعضاء التدريس بشأن المقررات الإلكترونية

تواصل الجامعات الحكومية تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تحويل الكتاب الجامعي في صورته النمطية التقليدية «ورقي»، إلى كتاب إلكتروني سواء من خلال التحميل على المنصات التعليمية المختلفة سواء المنصة المركزية الموحدة أو رفعه على اسطوانات «سي دي».

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إلغاء الكتاب الورقي الجامعي ساهم في إنهاء ظاهرة «الشيت» وهي كانت عبارة عن نماذج يتم وضعها بنهاية كل كتاب تدل على شراء الطالب للكتاب الجامعي.

الجامعات: أي عضو هيئة تدريس مخالف لقرار إلغاء الكتاب الجامعي يحال لمجلس التحقيق

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعة ممثلة في كلياتها التزمت بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن إلغاء الكتاب الجامعي وتحويله إلى مقررات إلكترونية سواء عبر تحميلها على الأسطوانات المدمجة «سي دي»، أو تحميلها على المنصات التعليمية المختلفة سواء المنصة التعليمية الموحدة المركزية أو المنصات التي تتبع الكليات، بجانب التأكيد على ضرورة منع تواجد أي أنواع المذكرات أو الشيتات في الجامعة، مؤكداً أن جامعة دمنهور نجحت في خطة التحول الإلكتروني لها وتحول كل الخدمات لها.

ومن جانبه، أكد الكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة نجحت في تحويل الكتاب الجامعي في صورته الورقية النمطية القديمية إلى كتاب إلكتروني، سواء كان من خلال تحميله على منصات التعليم التابعة للجامعة أو تحميله على أسطوانات مدمجة «سي دي»، مؤكدا أن أي عضو هيئة تدريس يخالف قرارات الأعلى للجامعات يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاهه، مؤكداً أن جميع حقوق أعضاء هيئة التدريس في الكتاب الجامعي محفوظة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة نجحت في تطبيق قرارات الأعلى للجامعات بشأن تحويل الكتاب الورقي لإلكتروني، لافتا إلى أنه جارٍ تحميل العديد من المقرارات الدراسية على المنصات التعليمية للجامعة، مؤكداً أن التحويل للكتاب والمقرر الإلكتروني أنهى العديد من الظواهر السلبية أبرزها ظاهرة الشيت.