ملفات على طاولة الأعلى للجامعات.. أبرزها تحويل الكتاب الورقي واللقاحات

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماعه الدوري بجامعة حلوان، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بنظام الدراسة ومدى تطبيق توجيهات وخطط المجلس بشأن التطعيمات ضد فيروس كورونا.

اليوم.. تلقي الطعون لانتخابات الاتحادات الطلابية

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية أنَّ هناك عدد من الأمور الهامة سيناقشها المجلس في اجتماعه الدوري، أبرزها التعرف على نسب تطعيمات فيروس كورونا التي حققتها الجامعات، والأمر الثاني وهو متابعة عمل الجامعات في تطبيق قرار تحويل الكتاب الورقي الإلكتروني وحجم ونسب المقررات التي تم رفعها علي المنصات التعليمية، مع مناقشة المجلس عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الجامعي.

الأعلى للجامعات: امتحانات الميدتيرم في مواعيدها

وأكّدت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ الأعلى للجامعات سيطّلع على الجدول الزمني الخاص بالعام الدراسي الجاري والفصل الدراسي الأول، مؤكّدة أنَّه لا تغيير في الخريطة الزمنية للدراسة والامتحانات وأنها في مواعيدها المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مبينًا أنَّ امتحانات الميدتيرم في مواعيدها وفقا للجداول الزمنية المعلنة من قل الكليات.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة اليوم تلقي الطعون على المرشحين للانتخابات الاتحادات الطلابية 2021- 2022، وذلك وفقا الخريطة الزمنية التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أنَّ يتمّ الإعلان عنها والكشوف النهائية الأربعاء المقبل، والبدء في الدعاية الانتخابية يوم الخميس المقبل، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.