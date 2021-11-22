غرفة القاهرة تستضيف حملة طبية لمنح التجار لقاح كورونا اليوم

استضافت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الإثنين حملة طبية لتلقي منتسبيها من تجار وصناع ومؤدي خدمات لقاح فيروس كورونا المستجد، في خطوة تسهيلية للإجراءات لمساندة الخطة العامة للدولة في مواجه جائحة كورونا.

توافد التجار على مقر الغرفة لتلقي اللقاح

جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس إبراهيم العربي للجهاز التنفيذي بغرفة القاهرة بالترتيب لاستضافة هذه الحملة، حيث بدأ توافد التجار على مقر الغرفة لتلقي اللقاح منذ الصباح الباكر، وسط تنظيم واستعدادات كبيرة واهتمام واضح من مجلس إدارة الغرفة وجهازها التنفيذي.

وقال «العربي» إنَّ: «الترتيب لاستضافة الحملة الطبية لتلقي منتسبي الغرفة لقاح كورونا واجب وطني لمساندة بلدنا في مواجهة جائحة كورونا، ودعم منتسبينا بتسهيل الإجراءات عليهم لتلقي اللقاح، في ظل الخطة العامة للدولة التي تحتم تلقي هذا اللقاع لكل أفراد المجتمع».

العربي: الحملة واجب وطني لمساندة بلدنا في مواجهة كورونا

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن حملة تلقي منتسبي الغرفة اللقاح اليوم استكمالاً لما تم خلال الفترة الماضية مع موظفي الغرفة وموظفي الجهات التي تعمل معها، حيث كانت غرفة القاهرة قد استضافت حملة طبية يومي 28 أكتوبر الماضي، و10 من نوفمبر الجاري لتطعيم جميع موظفيها وموظفي الجهات الحكومية العاملة معها، منها موظفي السجل التجاري وهيئة سلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية وغيرها من الجهات المتعاملة مع الغرفة، بجانب موظفي الاتحاد العام للغرف التجارية.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قررت عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الجاري بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.