«الصحة» توضح خطوات الحصول على لقاح كورونا في الوحدات المتنقلة

أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك» أن الوزارة لديها خطة كاملة من أجل تطعيم المواطنين في «المولات، النوادي الرياضية، محطات السكة الحديد، أمام دار العبادة»، بالإضافة إلى وجود العديد من الفرق المتنقلة، موضحة خطوات الحصول على لقاح كورونا في الوحدات المتنقلة.

توسع في مراكز التطعيم بمحطات المترو وسكة الحديد

وشهدت الوزارة الأيام الماضية وبالتنسيق مع وزارة النقل فتح العديد من الأكشاك في مختلف محطات المترو الرئيسية والتبادلية بجانب افتتاح العديد من مراكز التطعيم بمحطات سكة الحديد الرئيسية لكونها مرفقا حيويا ومهما يستقبل مئات الآلاف من المواطنين يوميا، حيث يمكن للمواطنين الحصول على لقاح كورونا في الوحدات المتنقلة التي تجوب المحافظات.

يمكن للمواطنين الحصول على اللقاح دون التسجيل على موقع الوزارة

وأوضحت الوزارة، أن خطوات الحصول على لقاح كورونا في الوحدات المتنقلة تكون ببطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي يوجد به الرقم الهوية الشخصية مثل «شهادة الميلاد، أو جواز السفر» ويمكن الحصول على لقاح كورونا دون التسجيل على موقع وزارة الصحة.

توفير فرقة تكنولوجية مدربة لتسجيل البيانات المواطنين

وأشارت الوزارة، إلى أنه جرى توفير فرقة تكنولوجية مدربة لتسجيل البيانات المواطنين الذين يحصلوا على لقاح كورونا من خلال أكشاك المترو أو المولات أو النوادي الرياضية أو القوافل المتنقلة، حيث سيتم تسجيل بياناتهم بصورة كاملة من قبل هذه الفرق وإعطائهم اللقاح في الوقت ذاته.

جميع اللقاحات المتاحة بأكشاك المترو والفرق المتنقلة

وأكدت الوزارة، أن جميع اللقاحات المتاحة بأكشاك المترو والفرق المتنقلة ذات فاعلية، ولكن بنسب مختلفة، وجميعها تعمل على الوقاية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها لا تمنع الإصابة، مشيرة إلى أن جميع اللقاحات تتشابه في الأعراض الجانبية، وتتمثل في «ارتفاع في درجة الحرارة، تورم مكان الحقن، إرهاق، ألم في المفاصل والعضلات».