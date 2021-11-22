«النقل» تفوز بدوري الوزارات للعام الثاني على التوالي (صور)

حقق فريق كرة القدم الخماسي في وزارة النقل، لقب بطولة دوري الوزارات للمرة الثانية على التوالي في نسخته الثانية، بعد الفوز على فريق وزارة الدفاع في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، حيث حضر المباراة النهائية، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، واللواء خالد شكري رئيس جهاز الرياضة.

المباراة النهائية

وصل فريق وزارة النقل بحسب بيان، إلى المباراة النهائية بعد الفوز بـ3 مباريات في الدور التمهيدي، ثم الفوز في دور الـ16 ودور الـ8 والدور نصف النهائي، حتى حقق الفريق اللقب، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وتحت إشراف العميد حسام السيسي، وكيل وزارة النقل.

وزارة البترول في المركز الثالث

وحقق فريق وزارة البترول، المركز الثالث في البطولة، حيث حقق الفوز على فريق وزارة الكهرباء، بركلات الجزاء الترجيحية، وجاء دوري الوزارات لكرة القدم الخماسية، في نسخته الثانية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك باشتراك جميع الوزارات ومجلس الوزراء.