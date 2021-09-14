للمؤهلات العليا والدبلومات.. آخر موعد للتقدم لوظائف وزارة النقل

أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في بعض التخصصات بنظام التعاقد، إذ من المقرر أن ينتهي التقديم على الوظائف بعد غد الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الهيئة وشروط شغلها وفقًا لبوابة الوظائف الحكومية، على النحو التالي:

14 إخصائي حاسبات ومعلومات

وصف الوظيفة: الدعم الفني لمنظومات التحصيل الإلكتروني والتطبيقات وقواعد البيانات وشبكات المعلومات.

المهارات الأساسية والفنية المطلوبة:

- لغة إنجليزية.

- مهارات الحاسب الآلي.

- مهارات حل المشكلات.

- القدرة على العمل بشكل جيد ضمن فريق.

- التفكير المنطقي والعقل التقني.

- مهارات التواصل الجيد.

- لغات البرمجة على مستوى الدخول.

- المعرفة بكيفية عمل أنظمة التشغيل والبرامج.

- المعرفة الافتراضية بمراكز البيانات ومفهوم السحابة.

- الإلمام المعرفي بجدران الحماية والأمن.

- أساسيات شبكات المعرفة.

- أجهزة المعرفة والبنية التحتية.

- يشترط الحصول على بكالوريوس حاسبات ومعلومات - بكالوريوس هندسة (اتصالات- حاسبات) بتقدير مقبول.

المستندات المطلوبة للتقديم:

1- صورة المؤهل الدراسي.

2- صورة شهادة الميلاد رقم قومي.

3- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة.

4- بطاقة الرقم القومي.

5- عدد 4 صور شخصية.

6- صورة شهادة الخدمة العسكرية.

مترجمان

الشروط والمهارات المطلوبة:

- اجتياز الاختبارات اللازمة عن طريق المقابلة الشخصية.

- إجادة أكثر من لغة.

- مؤهل عالٍ مناسب، بتقدير مقبول.

المستندات المطلوبة للتقديم:

1- صورة المؤهل الدراسي.

2- صورة شهادة الميلاد رقم قومي.

3- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة.

4- بطاقة الرقم القومي.

5- عدد 4 صور شخصية.

6- صورة شهادة الخدمة العسكرية.

14 فني حاسب آلي وشبكات ومعلومات

وصف الوظيفة: الإجادة التامة لجميع أنواع التركيبات والصيانة لجميع أنواع الأجهزة «حاسب آلي - أجهزة مكتبية - شبكات المعلومات - Data center hardware»، بالإضافة إلى تحميل كافة أنواع البرمجيات للمستخدم.

الشروط والمهارات المطلوبة

- اللغة الإنجليزية.

- القدرة على حل المشاكل.

- مهارات التواصل الجيدة.

- القدرة على العمل في فريق.

- القدرة على تجهيز وتركيب نقاط متكاملة باستخدام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الضرورية مثل «أجهزة الطابعات والماسح الضوئي والمبدلات الشبكية وغيرها».

- المتابعة والتحقق من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الشبكية والمكتبية «الأقراص الصلبة، الماوس، لوحات المفاتيح» لضمان الأداء الوظيفي.

- صيانة الشبكات الداخلية بطرق لتحسين الأداء.

- القدرة على رفع كفاءة وصيانة أجهزة الحاسب الآلي من خلال تغيير المعدات إلى إصدارات أعلى.

- الحصول على مؤهل متوسط أو فوق متوسط «تخصص حاسب آلي» بتقدير مقبول.

المستندات المطلوبة للتقديم:

1- صورة المؤهل الدراسي.

2- صورة شهادة الميلاد رقم قومي.

3- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة.

4- بطاقة الرقم القومي.

5- عدد 4 صور شخصية.

6- صورة شهادة الخدمة العسكرية.

على أن يتم التقديم على الوظائف في مقر الهيئة الكائن في: 105 شارع قصر العيني - القاهرة.