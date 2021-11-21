وزارة النقل: الاستعداد لدعم ترشح مصر في مجلس المنظمة البحرية الدولية

في إطار الاستعدادات الجارية لدعم ترشح مصر في مجلس المنظمة البحرية الدولية خلال الانتخابات المقرر عقدها في ديسمير المقبل، قام قطاع النقل البحري بالتنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بدعوة مجموعة من السفراء الممثلين بجمهورية مصر العربية لزيارة الهيئة والأكاديمية وذلك لإلقاء الضوء على الإمكانيات البحرية والتدريبية في مصر.

بدأت الزيارة في هيئة ميناء الإسكندرية التي استقبلت عددا من السفراء والوفود الدبلوماسية المعتمدة لعدد 16 دولة أفريقية وأسيوية وتأتي هذه الزيارة في ظل توجه وزارة النقل نحو دعم وتعزيز أواصر التعاون الدولي مع الدول الصديقة وكذا توجه القيادة السياسية نحو ترسيخ دور جمهورية مصر العربية الإقليمي والدولي.

إبراز الدور الإستراتيجي لميناء الإسكندرية

من جانبه، أكد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ضرورة إبراز الدور الإستراتيجي لميناء الإسكندرية ودورها الحيوي في حركة التجارة الدولية في ظل ما شهدته وما تشهده حاليا من تطورات في مجالات الطاقات الاستيعابية والتشغيلية للميناء.

تاريخ ومقومات وإمكانيات هيئة ميناء الإسكندرية

كما قامت الوفود الدبلوماسية بالاطلاع على تاريخ ومقومات وإمكانيات هيئة ميناء الإسكندرية وما يتوافر بها من خدمات متطورة وفرص إستثمارية ضخمة، حيث قامت الوفود بإجراء زيارة ميدانية إلى مواقع المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها لمعاينة حجم الإنجازات والتطورات على أرض الواقع ومنها زيارة متحف الهيئة وزيارة محطة الركاب البحرية ومحطة تحيا مصر.

ثم قام الوفد بزيارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حيث تم زيارة مجمع المحاكيات والقبة السماوية ومعهد السلامة البحرية، وفي نهاية الزيارة أعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لهذه الدعوة وعن إعجابهم بالإمكانيات البحرية المصرية.