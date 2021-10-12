جامع لرئيس الكوميسا: زيادة التبادل التجاري مع دول أفريقيا أهم توجهات الدولة

اجتمعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور ويلارد مويمبا الرئيس التنفيذي لموفضية المنافسة بالكوميسا، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكدت جامع، حرص الوزارة على تعزيز أواصر الصلة مع الدول الإفريقية ومختلف المنظمات والتكتلات الإفريقية وفي مقدمتها السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، وتضافر الجهود لمواجهة أي ممارسات احتكارية على مستوى دول أعضاء الكوميسا، ما يسهم في تدعيم قواعد اقتصاد السوق الحر.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أن زيادة التعاون والتبادل التجاري مع الدول الأفريقية يعد إحدى أهم أولويات وتوجهات الدولة المصرية حاليًا.

نيفين جامع: حريصون على تقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة المنافسة بالدول الإفريقية

وأوضحت جامع، إن اللقاء تناول فرص تعزيز التعاون مع تجمع الكوميسا في مجال حماية المنافسة بهدف إيجاد بيئة تجارية عادلة وتحقيق استقرار الأسواق الإفريقية من خلال سن التشريعات التي تمنع حدوث الممارسات الاحتكارية وتعوق فعالية الأسواق.

وأشارت جامع، إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم الفني لتعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية المنافسة من خلال أجهزة الوزارة المعنية وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باعتباره إحدى أهم ركائز منظومة الاقتصاد المصري لدوره في إيجاد مناخ ملائم للمنافسة العادلة وكشف الممارسات التجارية الضارة.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أنه من الضروري تعزيز الوعي لدى الدول الأعضاء والجهات المعنية بقانون المنافسة الصادر عن تجمع الكوميسا حتى يتسنى تطبيقه بما يحقق تعميق التكامل الإقليمي من خلال وضع برامج وآليات واضحة للدول الأعضاء.

حرص الكوميسا على تعزيز التعاون مع مصر

وقال الرئيس التنفيذي للمفوضية، إن الكوميسا حريصة على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها من أبرز الأسواق الإفريقية، وإحدى أهم الدول أعضاء الكوميسا التي تقوم بدور محوري في دعم التجمع وتفعيل دوره في تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء.

وأشاد «مويمبا» بأداء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، خاصة وأنه من أبرز الأجهزة على مستوى إفريقيا التي لها باع طويل في منع الممارسات الاحتكارية الضارة بالأسواق ولديها العديد من الكوادر والخبرات في هذا المجال، فضلاً عن التعاون الدائم مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية.

جهاز حماية المنافسة حريص على التعاون مع كافة أجهزة المنافسة بالدول الإفريقية

وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على حرص الجهاز لتعزيز روابط التعاون مع كافة أجهزة المنافسة بالدول الإفريقية، متابعًا أن الجهاز يقوم بعمل دراسات بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات التي تتم في دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي، وسبل تطوير وتعزيز التعاون بين الجهاز ومفوضية المنافسة بالكوميسا.