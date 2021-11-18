«الإنجيلية» تنظم «شهادة ميلاد» لحماية الأطفال المعرضين للخطر

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الثلاثاء الماضي، احتفالية بعنوان «أنا طفل مصري» بمناسبة أعياد الطفولة، وخلال الاحتفال تم تقديم مسرحية شارك فيها عدد من الأطفال، مطالبين بشهادة ميلاد، لتكون إثبات هوية لأطفالنا في وضعية الشارع بمجتمعاتنا المحلية.

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، إنّ الاحتفال اليوم هو ثمرة جهود برنامج أطفال في خطر، حيث تعمل الهيئة على سياسات حماية الأطفال، والاهتمام بهم سواء في وضعية الشارع أو بيئة العمل خاصةً غير الآمنة، وتوفير الحماية والكرامة الإنسانية، وحمايتهم من الاستغلال الإعلامي أو الاتجار بهم، بعد جهود 3 سنوات عمل في مشروع أطفال مُعرَّضين للخطر في محافظتي القاهرة وبني سويف بالشراكة مع 6 جمعيات ومنظّمات مجتمع مدني.

المشاركون في اللقاء

شارك في اللقاء 250 مشاركًا من الجمعيات الأهلية والشخصيات العامة والمهتمين بشؤون الأطفال، وأعضاء البرلمان وممثلي القطاع الحكومي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، منهم من نواب البرلمان: الدكتورة أمل زكريا، الدكتورة رشا كليب، الدكتورة هدى عمَّار، وعدد من مسؤولي الوزارات والهيئات المعنية بشأن الطفولة والأمومة: المستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة بالقاهرة، والدكتور حسني يوسف، مدير برنامج أطفال بلا ماؤى في وزارة التضامن، والدكتور هاني هلال، من الائتلاف المصري لحقوق الطفل.