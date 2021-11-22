أخبار البحر الأحمر اليوم.. ضبط 25 كيلو بانجو واستقبال آلاف السائحين

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر عددا من الأحداث المهمة، اليوم الاثنين، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر من ضبط عاطلين وبحوزتهما 25 كيلو من نبات البانجو المخدر، ووذلك أثناء تواجدهما داخل سيارة بمنطقة مبارك 8 جنوب بالغردقة، كما استقبل مطارا الغردقة ومرسى علم آلاف السائحين عبر عشرات رحلات الطيران من مختلف الجنسيات الأجنبية، وشهدت مواني البحر الأحمر تداول تداول687 طن بضائع و 160 شاحنة.

أخبار البحر الأحمر.. ضبط 25 كيلو بانجو

ضمن أخبار البحر الأحمر اليوم، تمكن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر برئاسة العقيد شهاب، من ضبط شخصين بحوزتهما 25 كليو جراما من نبات البانجو المخدر، وهاتفي محمول، ومبلغ 700 جنيه، وسيارة هيونداي، أثناء تواجدههما بمنطقة مبارك 8 بالغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

استقبال آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية

وشهد مطار الغردقة الدولي ومرسى علم استقبال عشرات رحلات الطيران على متنها الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وتم مراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال، وإجراء التفتيش على أعلى مستوى وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة الحرارة.

تداول687 طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أخبار البحر الأحمر اليوم أيضًا تضمنت تداول 687 طنا من البضائع العامة والمتنوعة بمواني البحر الأحمر، إضافة إلى تداول 160 شاحنة، وشملت حركة الصادرات 354 طنا من البضائع العامة، و117 شاحنة و13 سيارات ملاكي.

وشملت حركة الواردات 333 طن بضائع عامة، و43 شاحنة، و3 سيارات ملاكي، وغادرت السفينة «أمل» لميناء سفاجا بحمولة 95 شاحنة، و12 سيارة ملاكي، كما استقبلت المواني سفينة الأبحاث «VENTURES» قادمة من دولة جيبوتي.