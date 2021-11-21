صحة البحر الأحمر تعلن توافر مصل الإنفلونزا الموسمية: سعره 50 جنيها

أعلنت صحة البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، توافر مصل الإنفلونزا الموسميّة Vaxigrib Tetra رباعي التكافؤ بـ6 مكاتب صحة على مستوى المحافظة، وذلك وسط إجراءات وقائية ومشددة في مواعيد العمل الرسمية للمكاتب ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء.

مقرات تطعيم مصل الإنفلونزا بالبحر الأحمر

وكشف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان صحفي مساء اليوم الأحد، أن مقرات مصل الإنفلونزا الموسميّة بمدن المحافظة هي: مكتب صحة رأس غارب ومكتب صحة الغردقة، ووحدة سفاجا الصحية ومكتب صحة القصير ومركز طب الأسرة بمرسى علم ووحدة الشلاتين الصحية.

وكيل صحة البحر الأحمر: مصل الإنفلونزا آمن

أوضح الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن مصل الإنفلونزا الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس، وأنه آمن وخاضع لكافة أنواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور، واللقاح متوفر لجميع المواطنين بسعر 50 جنيها.

ووجّه وكيل وزارة الصحة بالتزام المواطنين التعليمات الآتية قبل تلقي اللقاح:

- المواطنون الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا يمكنهم تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية بعد 14 يوما من تلقيهم اللقاح.

- يؤجل تطعيم الأشخاص المصابين بحمي شديدة.

- يمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم «فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول_9».

- في حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج.

- التطعيم يبدأ من سن 6 شهور فأكثر جرعة كاملة من اللقاح.

- الأطفال أقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا أي جرعات من لقاح الإنفلونزا الموسمية بسنوات سابقة يتم إعطاؤهم جرعتين كاملتين يفصل بينهما مدة لا تقل عن 4 أسابيع.

- مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ وبالنسبة للكبار عضلة الذراع أو تحت الجلد.

- لا يتم إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت أي ظرف.