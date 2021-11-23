حالة الطقس اليوم 23-11-2021.. بارد ليلا وشبورة كثيفة على الطرق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، اليوم الثلاثاء، طقسًا معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، لطيفًا على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس باردًا ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد، وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، اليوم، أن تتكوّن الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحر المتوسط حالته من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما البحر الأحمر حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 23 14

الإسكندرية 22 15

وادي النطرون 21 14

طنطا 21 14

شبين الكوم 23 15

دمنهور 21 15

بلطيم 20 15

مطروح 21 14

السلوم 22 14

سيوة 22 11

بورسعيد 22 15

دمياط 23 15

الزقازيق 23 15

المنصورة 22 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 23 14

العريش 22 15

رفح 21 15

رأس سدر 22 14

نخل 19 06

نويبع 20 16

طابا 20 16

كاترين 16 07

الطور 24 13

شرم الشيخ 26 19

الغردقة 26 15

مرسى علم 27 17

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 22 12

أسيوط 23 09

سوهاج 23 14

قنا 24 11

الأقصر 25 12

أسوان 25 15

إدفو 27 15

أبو سمبل 26 14

الوادي الجديد 25 13

شلاتين 26 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19