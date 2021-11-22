«الأورمان» تجري 211 ألف عملية عيون لغير القادرين مجانا بالمحافظات 

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية نجحت في إجراء 211 ألف عملية عيون مختلفة، ما بين زرع قرنية وشبكية وإزالة مياه بيضاء وزرقاء، ضمن مشروع مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون، وذلك بمحافظات (الفيوم - المنيا – بنى سويف – أسيوط – قنا – الاقصر – سوهاج – أسوان – الجيزة – الشرقية – الغربية – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – القاهرة – الوادى الجديد - مرسى مطروح – شمال سيناء – جنوب سيناء).

وأكد «شعبان»، أن الجمعية تواصل توقيع الكشف الطبي وإجراء عمليات العيون المختلفة، وتسليم النظارات الطبية، وصرف العلاج الدوائي لمن يحتاج كل ذلك بالمجان تماماً، وفى أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون بمصر.

دور الأورمان في مبادرة «حياة كريمة»

وأضاف «شعبان»، في بيان أصدرته الجمعية اليوم، أن الأورمان كان لها دور في مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح، وجاءت استكمالاً لما تقوم به الجمعية منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على عيون الآلاف من أهالي المحافظات، مؤكدا أنها ساهمت فى مباردة «نور حياة» بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، كما أطلقت مؤخرا مبادرة «النور من حقك»، والتي استهدفت إجراء عمليات عيون لشريحة كبيرة من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المختلفة .

مشروع جمعية الأورمان لمكافحة العمى

يذكر أن جمعية الأورمان أطلقت قبل سنوات من الآن مشروعها الإنساني الرائد لمكافحة العمى، من خلال الاستعانة بأفضل الكفاءات الطبية المصرية في مجال العيون، من أجل توقيع الكشف وتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية المطلوبة للمرضى غير القادرين في أنحاء الجمهورية.