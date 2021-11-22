«الصحة»: إطلاق 6 قوافل طبية اليوم في المحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 6 قوافل طبية جديدة في 6 محافظات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ضمن خطة وزارة الصحة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات وخاصة القطاع الطبي.

وزارة الصحة تسعى للقضاء على الفيروسات

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن هناك أولوية من قبل الحكومة ووزارة الصحة للقضاء على العادات والأمراض والفيروسات المنتشرة خاصة في القرى النائية، بالإضافة إلى توعية المواطنين بخطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

القوافل الطبية في المحافظات

ونشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، منشورا توضح فيه الأيام التي ستنطق خلالها القوافل الطبية، ومن المقرر أن تبدأ اليوم وتستمر على مدار يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، في محافظات «القاهرة- مطروح- البحيرة- المنيا- الدقهلية- الشرقية».

التخصصات الطبية المتاحة بالقوافل الطبية

وأوضحت وزارة الصحة، أن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق اليوم، هي «الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، العظام، الجراحة، الرمد والأسنان، القلب، الجلدية، الخدمات والأشعة، التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية

وحددت وزارة الصحة والسكان، المراكز والقرى التي ستتواجد بها القوافل الطبية تسهيلا على المواطنين في معرفة أماكن العيادات المتنقلة التابعة للوزارة وهي كالتاالي:

- المركز الطبي بالبساتين شرق حي البساتين بمحافظة القاهرة.

- قرية زاوية العوامي- الجيفرة مركز الضبعة بمحافظة مطروح.

- قرية الهوى والتقوى مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

- نزلة محمود مركز ديرمواس محافظة المنيا.

- قرية ميت العز مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

- قرية صافور مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.