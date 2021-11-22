تشييع جثمان أسماء مصطفى وسط حضور إعلامي.. والسهلي والطاهري وخليل في المقدمة (صور)

حرص عدد كبير من الإعلاميين، على المشاركة في جنازة الإعلامية أسماء مصطفى، التي ستُقام عقب صلاة عصر اليوم الإثنين، من ساحة مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث توافد الإعلاميين، لوداع زميلتهم أسماء مصطفى، وفي مقدمتهم ريهام السهلي، وأحمد الطاهري، وعمرو خليل، وهمام مجاهد.

ريهام السهلي وأحمد الطاهري أبرز المشاركين في تشييع الجثمان

وأصيب عدد كبير من الإعلاميين، بحالة من الصدمة إثر وفاة الإعلامية أسماء مصطفى، صباح اليوم الإثنين، داخل أحد المستشفيات، نتيجة إصابتها بالسرطان.

أسماء تحدثت عن الموت والمرض قبل وفاتها

يذكر أن آخر كلمات الإعلامية أسماء مصطفى، لجمهورها، تضمنت الحديث عن المرض والموت، حيث كتبت منتصف شهر أكتوبر الماضي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «معرفش ليه بجد الإنسان لما بيجرب أنه قرب من الموت وربنا بنجيه ويقف معاه وكل شوية يقرب ويبعد، الدنيا فى نظره بتصغر وبيحس إن كان بيدى أمور ملهاش لازمة مساحة فى حياته وبيحتفظ فى قلبه بعيلته وأهله والناس الحلوة الطيبة اللى حواليه».

وأضافت أسماء مصطفى: «دول بس اللى بيفضل فاكراهم حتى لو حد كان مزعله أو فى موقف وجت السيرة بالصدفة.. حقيقى بكون مش فاكرة أساساً.. بفكر فى ناس تانية خالص سبحان الله.. فعلاً مش دايم غير المعروف والمحبة والسيرة الطيبة».

وكان النائب أيمن أبو العلا، زوج الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، قد أكد أن الأسرة ستستقبل العزاء في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، غدا الثلاثاء، عقب صلاة المغرب، مطالبا المتابعين بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

ووصف أيمن أبو العلا، خبر وفاة زوجته أسماء مصطفى، بقوله: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله».